La cantante Lali Espósito recibió una serie de hostigamientos por parte de simpatizantes de La Libertad Avanza, impulsados principalmente por declaraciones de su principal referente, Javier Milei. Tras comentarios despectivos dirigidos a la artista, como “Ladri Depósito” o “Parásito”, comenzó a instalarse una dinámica de agresión naturalizada en redes sociales hacia su figura. Asimismo, distintos artistas del ámbito musical manifestaron su apoyo y salieron a defenderla frente a la situación de violencia que atravesaba.
En este contexto, durante un mano a mano de Luis Novaresio con Pedro Rosemblat al aire por A24, el streamer recordó el polémico ataque del presidente Javier Milei a su prometida, Lali Espósito: “Yo me volví loco, ella lo llevó con una soltura impresionante. El día que Milei da esa nota a tres colegas tuyos, Majul, Trebucq y Pablo Rossi, perdón por lo de colegas pero son colegas, en donde dijo por primera vez Lali Depósito y los tres periodistas se ríen y lo celebran”.
Luego agregó: “Está empezando a haber una línea en dónde empiezan a indignarse por estas formas del presidente”. Asimismo aseguró: “Creo que empiezan a construir como un mileísmo sin Milei, en donde lo preocupante de Milei es que putee a periodistas o de que tiene estas formas extravagantes”.
Pedro Rosemblat defiende a Lali Depósito de Javier Milei
Durante la nota, Pedro Rosemblat reveló: “Vuelvo a mi casa tenso, nervioso y ella estaba tomando un vino tranquila porque ella está muy segura de quién es entonces esa bala no le entra y al gobierno le salió mal”.
En ese entonces, Milei salió a defenderse en distintos medios y aseguró: "Si querés agredir, tenés que estar limpio. Si sos un parásito que vivió chupando de la teta del Estado, estás en problemas y, si encima tus opiniones están en línea a un espacio político que te pagó las presentaciones, sos un mecanismo de propaganda, no sos una artista”.