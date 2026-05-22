Pedro Rosemblat relató su experiencia junto a Lali Espósito tras el acoso de Javier Milei.

La cantante Lali Espósito recibió una serie de hostigamientos por parte de simpatizantes de La Libertad Avanza, impulsados principalmente por declaraciones de su principal referente, Javier Milei. Tras comentarios despectivos dirigidos a la artista, como “Ladri Depósito” o “Parásito”, comenzó a instalarse una dinámica de agresión naturalizada en redes sociales hacia su figura. Asimismo, distintos artistas del ámbito musical manifestaron su apoyo y salieron a defenderla frente a la situación de violencia que atravesaba.

En este contexto, durante un mano a mano de Luis Novaresio con Pedro Rosemblat al aire por A24, el streamer recordó el polémico ataque del presidente Javier Milei a su prometida, Lali Espósito: “Yo me volví loco, ella lo llevó con una soltura impresionante. El día que Milei da esa nota a tres colegas tuyos, Majul, Trebucq y Pablo Rossi, perdón por lo de colegas pero son colegas, en donde dijo por primera vez Lali Depósito y los tres periodistas se ríen y lo celebran”.

Luego agregó: “Está empezando a haber una línea en dónde empiezan a indignarse por estas formas del presidente”. Asimismo aseguró: “Creo que empiezan a construir como un mileísmo sin Milei, en donde lo preocupante de Milei es que putee a periodistas o de que tiene estas formas extravagantes”.

Pedro Rosemblat defiende a Lali Depósito de Javier Milei

Durante la nota, Pedro Rosemblat reveló: “Vuelvo a mi casa tenso, nervioso y ella estaba tomando un vino tranquila porque ella está muy segura de quién es entonces esa bala no le entra y al gobierno le salió mal”.

En ese entonces, Milei salió a defenderse en distintos medios y aseguró: "Si querés agredir, tenés que estar limpio. Si sos un parásito que vivió chupando de la teta del Estado, estás en problemas y, si encima tus opiniones están en línea a un espacio político que te pagó las presentaciones, sos un mecanismo de propaganda, no sos una artista”.