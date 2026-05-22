Una conductora hizo un comentario irónico que desató risas en todo el estudio.

El 25 de mayo se conmemora en Argentina el Día de la Revolución de Mayo, una fecha inamovible que celebra la creación del Primer Gobierno Patrio en 1810. Esta hazaña popular destituyó al virrey español Baltasar Hidalgo de Cisneros y estableció la Primera Junta, marcando el inicio del camino hacia la independencia.

Durante toda la Semana de Mayo, que comienza el 18 de mayo con el Día de la Escarapela y se extiende hasta el Día de la Patria, el 25 de mayo, es tradición llevar un modelo de escarapela en la ropa.

En este contexto, durante una transmisión de LN+, el panelista Pablo Corzo Heduan lucía una escarapela algo singular. El detalle no pasó desapercibido para la conductora del programa, quien comentó entre risas: “Qué chiquita la escarapela de Corzo”. Tras ese comentario, todo el estudio estalló en carcajadas y por unos instantes no pudieron continuar con la conversación. Finalmente, la periodista remató con humor: “Pense que ni tenías”.

Celebración del Día de la Escarapela

En 1935, el Consejo Nacional de Educación dispuso que cada 18 de mayo se conmemore el Día de la Escarapela Nacional. En 1951 la fecha fue incluida en el calendario escolar. De este modo, el símbolo patrio se luce con orgullo en el pecho del lado del corazón. Asimismo, la escarapela puede ser un lazo, una cinta o incluso un prendedor con forma de la bandera o del mapa de la Argentina.

En este contexto, Manuel Belgrano solicitó su creación para unificar los colores del ejército patriota y lograr distinguirlo claramente de las tropas enemigas en el campo de batalla. Sí bien el origen de la escarapela no está del todo claro, el único dato que figura en la documentación histórica es la solicitud que el General Manuel Belgrano hizo al Triunvirato el 13 de febrero de 1812.