Haaland y Odegaard encabezan la convocatoria de Noruega al Mundial; portero Tangvik entra en la lista

FOTO ARCHIVO-Los noruegos Erling Braut Haaland y Julian Ryerson se alinean durante los himnos nacionales antes de un partido amistoso con Eslovaquia

El portero ​del Hamburgo Sander Tangvik, que aún no ha debutado con la selección, se hizo con la última plaza de ‌Noruega para el Mundial, tras ‌un dilema en la selección que se extendió hasta la publicación oficial de la lista, que contó con la inesperada participación del rey Harald el jueves.

Por lo demás, hubo pocas sorpresas, ya que Noruega estará liderada por su capitán Martin Odegaard, que viene de conquistar el título de la Premier League con el ​Arsenal, y el delantero ⁠del Manchester City Erling Haaland.

Tangvik fue incluido en la convocatoria ‌de 26 jugadores de Stale Solbakken junto al ⁠veterano Orjan Haskjold Nyland y Egil Selvik, ⁠luego de intensas especulaciones mediáticas en torno al grupo de guardametas y tras un anuncio de la convocatoria sin precedentes realizado por ⁠el monarca noruego a través de un vídeo pregrabado.

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La ​inclusión del jugador de 23 años puso fin ‌a un caótico proceso de selección ‌de porteros desencadenado por la lesión de Mathias Dyngeland, del ⁠SK Brann, y el rechazo de la FIFA al cambio de nacionalidad del guardameta del Bodo/Glimt, Nikita Haikin, lo que dejó a Tangvik como el único jugador sin partidos internacionales en ​la convocatoria.

Las ‌opciones en el centro del campo y en ataque se vieron reforzadas con las incorporaciones de Jens Petter Hauge y Thelo Aasgaard.

Sus selecciones ocurrieron a costa de omisiones de alto perfil, entre las que se incluyen el extremo ⁠del Toulouse Aron Donnum y Felix Horn Myhre, del Brann, quienes se quedaron fuera de la convocatoria final para el torneo a pesar de haber participado en la fase de clasificación.

La profundidad defensiva se reforzó con las convocatorias de Sondre Langas y Henrik Falchener, que se unen a los incondicionales Kristoffer Ajer, Torbjorn Heggem y Leon Skiri ‌Ostigard.

"No me lo creí hasta que terminó el video", dijo Langas a la cadena nacional NRK.

Noruega integra el Grupo I del Mundial junto a Francia, Senegal e Irak, en lo que se ha calificado como el "grupo de la muerte" del torneo.

A continuación, la convocatoria de ‌Noruega:

Porteros: Orjan Haskjold Nyland (Sevilla), Egil Selvik (Watford), Sander Tangvik (Hamburger SV)

Defensas: Julian Ryerson (Borussia Dortmund), Marcus Holmgren Pedersen (Torino), David Moller Wolfe (Wolverhampton), Fredrik Bjorkan (Bodo/Glimt), Kristoffer Ajer (Brentford), Torbjorn Heggem (Bolonia), ‌Leon Skiri Ostigard (Génova), ⁠Sondre Langas (Derby County), Henrik Falchener (Viking)

Mediocampistas: Martin Odegaard (Arsenal), Sander Berge (Fulham), Fredrik Aursnes (Benfica), Patrick Berg (Bodo/Glimt), Kristian Thorstvedt (Sassuolo), Morten Thorsby (Cremonese), ​Thelo Aasgaard (Rangers)

Delanteros: Erling Haaland (Manchester City), Alexander Sorloth (Atlético de Madrid), Jorgen Strand Larsen (Crystal Palace), Antonio Nusa (RB Leipzig), Oscar Bobb (Fulham), Andreas Schjelderup (Benfica), Jens Petter Hauge (Bodo/Glimt).

Con información de Reuters