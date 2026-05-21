Zona Fría: cómo votaron los diputados de Santa Cruz el proyecto de Milei que recorta los subsidios al gas

La Cámara de Diputados otorgó media sanción al polémico proyecto de ley que redefine el Régimen de Subsidios a los Consumos Residenciales de Gas Natural, conocido popularmente como "Zona Fría". La iniciativa, que ahora pasa al Senado, busca eliminar el beneficio de descuentos automáticos en las facturas de gas para aproximadamente 3,2 millones de hogares que habían sido incorporados al sistema en 2021. Los diputados que representan a la provincia de Santa Cruz jugaron un papel fundamental a la hora de tomar posición frente a la normativa libertaria.

La iniciativa obtuvo 132 votos afirmativos, 105 negativos y 4 abstenciones. La reforma establece que el beneficio de descuento directo (que oscila entre el 30% y el 50%) se mantendrá plenamente solo para la Patagonia, la Puna y Malargüe (Mendoza), mientras que para el resto de las regiones anteriormente subsidiadas se aplicará un criterio de "focalización" socioeconómica. En la votación general, tres legisladores de Santa Cruz rechazaron la iniciativa y dos acompañaron al oficialismo.

El proyecto mantiene la bonificación plena únicamente para la Patagonia, la Puna y el departamento mendocino de Malargüe. En el resto de las zonas incorporadas, el subsidio quedará limitado solo a usuarios considerados vulnerables. Las estimaciones oficiales indican que unos 1,6 millones de hogares perderán el beneficio automático en caso de que la reforma avance definitivamente en el Congreso.

Además, el subsidio ya no se aplicará sobre el total de la factura sino únicamente sobre el precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), lo que reducirá el impacto del descuento incluso para quienes continúen dentro del régimen. Santa Cruz, por su clima extremo y su alta dependencia del gas para calefacción, concentra uno de los consumos per cápita más altos del país. Por lo tanto, el ajuste recae desproporcionadamente sobre la provincia.

Cómo votó cada diputado de Santa Cruz

A favor:

Jairo Guzmán (La Libertad Avanza)

(La Libertad Avanza) José Luis Garrido (Por Santa Cruz)

En contra:

Ana María Ianni (Unión por la Patria)

(Unión por la Patria) Juan Carlos Molina (Unión por la Patria)

(Unión por la Patria) Moira Lanesán Sancho (Unión por la Patria)

Las 10 provincias que se verían afectadas por la reducción de las Zonas Frías

La reforma del Gobierno, si finalmente es sancionada por el Senado, impactará sobre municipios y departamentos de 10 provincias que actualmente forman parte del esquema ampliado de Zona Fría o que sufrirán cambios en el cálculo del subsidio.

Las provincias argentinas alcanzadas por el posible recorte al subsidio del gas son:

Provincia de Buenos Aires

Catamarca

Córdoba

Jujuy

La Rioja

Mendoza

San Juan

San Luis

Santa Fe

Salta

Dentro de estas provincias, solo seguirán recibiendo el subsidio correspondiente a la Zona Fría aquellos usuarios incluidos en el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), que comenzó en enero pasado. La excepción son los departamentos de Patagones en la provincia de Buenos Aires y de Malargüe en Mendoza, en los que el subsidio a la Zona Fría seguirá alcanzando a todos sus habitantes por estar incluidos dentro del régimen original de 2002.

También lo seguirán recibiendo todos los habitantes de las localidades más frías de la Puna, en el NOA, pertenecientes a algunos departamentos de San Juan, La Rioja, Catamarca, Salta y Jujuy. Del mismo modo, seguirán recibiendo el subsidio por Zona Fría todos los habitantes de las provincias de La Pampa, Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, sin importar su nivel de ingresos.