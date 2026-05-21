La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum encabeza el ranking de aprobación presidencial elaborado por Pulsar UBA para el primer cuatrimestre de 2026. El relevamiento, que analiza a 18 mandatarios de América y Europa, muestra además la consolidación de nuevos liderazgos, la caída de figuras como Donald Trump y José Antonio Kast, y un dato que llama la atención en Argentina: Javier Milei conserva un 41% de apoyo pese a más de un año de ajuste económico.

El informe del Observatorio Pulsar de la UBA ubica a Claudia Sheinbaum en el primer lugar del ranking global con un promedio de aprobación del 69% entre enero y abril de 2026. Detrás aparecen el presidente boliviano Rodrigo Paz, con 63% -medido antes de las semanas de bloqueo y la represión en La Paz-, y el primer ministro canadiense Mark Carney, con 61%. Según los investigadores, los tres casos representan liderazgos que lograron consolidar rápidamente su legitimidad y sostener niveles elevados de respaldo social en un contexto internacional atravesado por tensiones económicas y políticas.

Más abajo aparece un grupo de presidentes con niveles de aprobación cercanos al 40%, donde se ubica Javier Milei con 41%, junto a Giorgia Meloni (40%), Daniel Noboa (39%) y Donald Trump (39%). El informe sostuvo que se trata de una "zona de equilibrio inestable": dirigentes que no consiguen alcanzar los niveles de popularidad de los líderes del ranking, pero que tampoco ingresan en escenarios de crisis política.

En el caso argentino, Pulsar destaca que Milei mantuvo ese respaldo luego de más de un año de ajuste fiscal. "A las tres anomalías mencionadas se suma un dato que el ranking coloca en un segundo plano, pero que merece atención analítica propia: Javier Milei se sostiene con un 41% de valoración social positiva promedio tras más de un año de ajuste fiscal severo", señaló el trabajo.

Trump y Kast, dos de los casos más observados

Uno de los focos del estudio está puesto en Donald Trump. Los investigadores consideraron llamativo que el presidente estadounidense mantenga una aprobación de 39% pese a estar al frente de conflictos internacionales y tensiones comerciales que, según la teoría política clásica, suelen fortalecer a los gobiernos.

Otro de los casos analizados es el del chileno José Antonio Kast. A pocos meses de asumir, su imagen comenzó a caer y los especialistas advirtieron similitudes con el deterioro que sufrió Gabriel Boric durante el inicio de su mandato.

El ranking también revela una diferencia regional marcada. Mientras América concentra los niveles más altos de aprobación, Europa aparece con dirigentes más debilitados. Luis Montenegro registra 36%, Pedro Sánchez 35%, Friedrich Merz 25%, Emmanuel Macron 20% y Keir Starmer también 20%.