Planazo gratis para celebrar el 25 de mayo en la ciudad de Buenos Aires: folklore al aire libre y visitas guiadas

La ciudad de Buenos Aires tiene múltiples propuestas para celebrar el 25 de Mayo, pero el Museo Histórico Cornelio Saavedra ofrece una programación completamente gratis con talleres culturales abiertos y espectáculos folklóricos.

Museo Histórico de Saavedra ofrece shows de folklore gratis este fin de semana

El Museo Histórico Saavedra abrirá sus puertas el lunes 25 de mayo de 14 a 18 hs con una programación bien patria en sus jardines y salas. Se podrá disfrutar de talleres de origami, bordado de escarapelas, mensajes secretos y propuestas gráficas inspiradas en los símbolos patrios.

Durante el 25 de Mayo habrá un ciclo de charlas y espectáculos folklóricos

El sitio también ofrecerá el ciclo de visitas guiadas "El camino de la Revolución” donde se analiza todo el proceso revolucionario. Es abierta para todo el público en diferentes las 14, 15.30 y 17 h. Además, ofrecerán espectáculos musicales y de danza folklórica durante toda la tarde:

Ballet Folklórico Los de Boedo a las 14 hs: realizarán un show de danzas tradicionales argentinas.

realizarán un show de danzas tradicionales argentinas. Show de Ana Alvarado y compañía a las 15 hs : se trata de un concierto de arpa y flauta.

: se trata de un concierto de arpa y flauta. La Tucu, con show folklórico a las 16.30 hs: es un show de banda completa con guitarras, bombo, bajo y voz.

25 de Mayo: el plan gastronómico gratis para disfrutar en la ciudad de Buenos Aires

Durante el fin de semana en la ciudad porteña se realizará el domingo 24 y lunes 23 de mayo el festival Sabores de la Patria, de 11 a 20 hs. Se trata de un evento completamente gratis que ofrece la oportunidad para disfrutar platos clásicos argentinos. El festival será en la Plaza de Av. Libertador y Pueyrredón, frente al Museo de Bellas Artes.

El evento reúne cocineros especializados en comida regional y ofrece la posibilidad de disfrutar las mejores versiones de empanadas, locro, carnes asadas, choripanes, cocina regional, humitas, tamales, platos de bodegón, pastelitos, churros, chocolate caliente y mucho más.