En LN+ hicieron un móvil para criticar a Kicillof y salió todo mal: "Ningún problema"

Este miércoles 20 de mayo tuvo lugar la Marcha Federal de Salud Pública, convocada por el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, y con epicentro en el ministerio de Salud de la Nación. "Habrá marchas en todas las provincias, en todo el país”, había advertido el funcionario en diálogo con El Destape Radio y así fue efectivamente.

Organizaciones sociales, sindicatos y trabajadores de la salud reclamaron en contra del ajuste y desfinanciamiento del sistema sanitario impulsado por el gobierno de Javier Milei, en un evento que tuvo su respectiva cobertura por parte de los medios de comunicación, algunos en apoyo de la medida y otros buscando deslegitimarla. Este último es el caso de LN+, que envió un móvil con la idea de instalar que IOMA estaba en debe con los hospitales, pero nada salió como esperaban.

Marcha Federal por la Salud 2026.

El móvil de LN+ que terminó en ridículo

Una de las personas con la que hablaron desde LN+ fue Adrián Tarditti, director ejecutivo del Hospital Carrillo. Frente a cámara fue consultado por "impagos que hay de IOMA, situaciones de falta de recursos" y cuál era "la respuesta concreta que está dando la Provincia de Buenos Aires a esta problemática".

"Mire, la verdad es que eso nosotros no lo vemos", aclaró desde el vamos el trabajador. "Nosotros en el hospital atendemos, como le dije antes, a todos los pacientes que llegan a la guardia y necesitan internación. Entre ellos hay pacientes que tienen por cobertura IOMA, incluso trabajadores de salud que están dentro del hospital, se atienden en el hospital. No tenemos ningún problema en la cadena de cobro, se factura, se cobra y en eso no hay ninguna dificultad", expuso el hombre.

"Cuando un paciente, por un motivo o por otro, se tiene que derivar, lo derivamos y hay prestadores que lo reciben. Entiendo que ese problema con IOMA, particularmente nosotros en el hospital, no lo tenemos", concluyó. Sin saber cómo refutarle sus dichos, María Laura Santillán optó por dar por terminada la comunicación: "En ese hospital no, pero mucha gente si nos cuenta. Perdón Adrián, tenemos que dejarte".