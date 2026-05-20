Emiliano Buendía, la posible sorpresa de la Selección Argentina para el Mundial 2026

Emiliano Buendía, la posible sorpresa de la Selección Argentina en el Mundial 2026.

Una de las probables sorpresas de la lista de 26 jugadores de la Selección Argentina por parte de Lionel Scaloni para el Mundial 2026 es la de Emiliano Buendía. Este nombre suena a un completo desconocido para muchos, pero porque no ha jugado aquí en la Primera División. El actual jugador de Aston Villa de Inglaterra en la Premier League formó parte de la nómina del técnico para las Eliminatorias y la Copa América en el pasado.

La historia de Buendía, la posible sorpresa de la Selección Argentina en el Mundial 2026

Nacido en Mar del Plata (provincia de Buenos Aires) el 25 de diciembre de 1996, tiene 29 años y su infancia la pasó en el club Cadetes de San Martín de la ciudad balnearia aunque, más tarde, el destino lo llevó por otros rumbos. El actual jugador de Norwich cuenta con un punto fundamental a su favor: es polifuncional. Puede ser tanto lateral como mediocampista de creación y hasta extremo por la banda derecha, la que mejor le sienta dentro de los habituales esquemas.

Lejos de estas tierras, Emiliano debutó en Getafe. Su llegada al equipo español fue con tan sólo 11 años, cuando el club le compró el pase al pequeño Cadetes. Luego de seis campañas de lucha, el 30 de marzo de 2014 debutó en la filial de esa institución durante un triunfo por 2-1 contra Puerta Bonita, de la Segunda B (algo así como la Primera B Metropolitana en Argentina). El 13 de abril marcó su primer gol, en la victoria por 2-0 ante Peña.

Gracias a su notable producción en Getafe, España puso su ojo en él y lo llamaron para el combinado ibérico para jugar un amistoso. Pero su corazón argentino tiró más y finalmente, después de varios llamados, la Selección "Albiceleste" lo conmovió, por lo que decidió jugar para este país. En la charla con TNT Sports, Buendía reveló que hubo una conversación con dos cracks que le hizo ruido. "En un entretiempo de Barcelona - Getafe, (Lionel) Messi me preguntó, me acerqué y estaba al tanto de la situación porque era el Mundial Sub-20 en poco tiempo. Fue raro y especial: cambié la camiseta con él y con (Javier) Mascherano... Para haber sido un chico de 18, habla muy bien de ellos como personas", dijo.

Emiliano Buendía, la posible sorpresa de la Selección Argentina en el Mundial 2026.

Después de un largo tiempo en España, con altibajos incluidos, Buendía llegó a Norwich de Inglaterra y se consolidó desde el arranque en la Premier League, pero los resultados no lo acompañaron y descendió. Allí, en el Championship, se convirtió en una figura estelar y se destacó con 113 participaciones, 21 goles, 40 asistencias y 2 trofeos conseguidos.

Ahora, gracias a sus actuaciones positivas, Scaloni se convenció de tenerlo como un posible lateral derecho suplente de Gonzalo Montiel, puesto en el que luchará hasta la última instancia con Nahuel Molina Lucero, de Udinese, y con Juan Foyth, de Villarreal. Más allá de su aparición en la lista para la Copa América, hubo un paso previo que también lo depositó en la Selección.

El técnico Humberto Grondona lo llevó al Mundial Sub-20 de Nueva Zelanda en 2015, cuando sus dirigidos fueron eliminados en la primera ronda y él fue parte de los tres duelos. Junto con otros dos amistosos, completó cinco partidos allí. Las reglas de la FIFA todavía le permitían ser parte del conjunto español, pero Buendía siempre lo tuvo claro: su deseo era jugar en la Selección Argentina. Fue citado por Scaloni en algunas ocasiones y actualmente es titular con la camiseta de Aston Villa.

Los sueños de Buendía en el fútbol

En una entrevista con AS, el protagonista reconoció que "es un momento hermoso, viajaré en un vuelo chárter desde Madrid a Argentina" y se refirió a su posición natural en el campo de juego: "Siempre fue '10', enganche, entre el medio y el delantero, siempre fui un pasador, pero de manera profesional jugué más por afuera y siempre con libertad de poder asociarme. Pero donde me siento más cómodo es en el medio, donde puedo tocar más la pelota y asociarme con los compañeros".

A la hora de realizar un perfil de sí mismo, describió: "Yo creo que eso queda, se crece con ese juego de potrero, de gambetear, ser descarado, desequilibrante... Yo vine muy joven (a Europa), con 11 años. Se entrena mucho la técnica, el control, el pase, eso me abrió las puertas para conocer una faceta del juego que me venía muy bien por mi estilo, para ser un jugador más completo. Creo que tengo un poco de Argentina y un poco de España para ser el que soy".