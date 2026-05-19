A días del Mundial 2026, los 3 jugadores de la Selección Argentina que alarman a Lionel Scaloni

Lionel Scaloni sigue de cerca cada entrenamiento, estudio médico y parte físico a menos de un mes del inicio del Mundial 2026. Mientras la Selección Argentina ultima detalles para defender el título obtenido en Qatar, varias figuras importantes llegan entre algodones y generan preocupación en el cuerpo técnico. Lesiones musculares, molestias persistentes y recuperaciones contrarreloj obligan al entrenador a esperar hasta último momento antes de definir la lista definitiva.

A 28 días del debut frente a Argelia, la principal preocupación de Scaloni no pasa por lo futbolístico, sino por el estado físico de varios jugadores que fueron fundamentales en los últimos años. El entrenador argentino todavía no confirmó la lista definitiva de 26 convocados y tiene tiempo hasta el 30 de mayo para entregar oficialmente la nómina. Mientras tanto, el cuerpo técnico sigue atentamente la evolución de futbolistas importantes que atraviesan distintos procesos de recuperación.

Gonzalo Montiel y Nahuel Molina preocupan en el lateral derecho

Uno de los sectores más golpeados físicamente es el lateral derecho. Gonzalo Montiel encendió las alarmas luego de lesionarse muscularmente en la semifinal del Torneo Apertura entre River Plate y Rosario Central. El defensor, recordado por convertir el penal decisivo en la final de Qatar 2022, atraviesa un 2026 marcado por reiteradas lesiones musculares y su presencia en el Mundial todavía no está completamente asegurada.

Pero la preocupación en el lateral derecho no termina allí. Nahuel Molina también sufrió un problema físico en el tramo final de la temporada europea. El cordobés padeció un desgarro grado uno mientras disputaba la liga española, aunque desde el entorno de la Selección son optimistas y creen que llegará en condiciones para los amistosos previos a la Copa del Mundo. La doble complicación en un puesto tan sensible obliga a Scaloni a analizar alternativas y monitorear cada avance médico día tras día.

Cuti Romero, la principal alarma para Scaloni

Dentro de todas las preocupaciones, hay una que sobresale por encima del resto: la situación de Cristian "Cuti" Romero. El defensor de Tottenham Hotspur se recupera de una lesión en el ligamento colateral de su pierna derecha y llegará con lo justo al debut mundialista frente a Argelia.

El “Cuti” es una pieza irremplazable para el entrenador argentino. Líder defensivo, agresivo en la marca y fundamental en la salida desde el fondo, su estado físico genera máxima atención dentro del cuerpo técnico. Aun así, en la Selección mantienen el optimismo y creen que podrá estar disponible para el estreno en Estados Unidos, México y Canadá. La prioridad será evitar cualquier riesgo antes de tiempo y permitirle completar la recuperación sin apurar los plazos.

Además, otra situación a prestar especial atención en la zona central de la defensa es la de Lisandro Martínez. Luego de una lesión ligamentaria y lesiones musculares, "Licha" volvió a meterse como titular en Manchester United en los dos últimos encuentros de los "Reds" por Premier League. A pesar de que en la última temporada no tuvo la cantidad de partidos que huciese deseado, el entrerriano es una pieza clave para Scaloni y el esquema defensivo.

Nico Paz, la joya que sigue bajo observación

Otro de los futbolistas que preocupa es Nico Paz. La joven figura del Como 1907 sufrió un golpe en la rodilla izquierda durante un encuentro frente a Hellas Verona y desde entonces permanece bajo observación médica. El mediocampista no fue convocado para el último partido ante Parma por recomendación de los médicos, que prefirieron evitar una complicación mayor.

Aunque desde Italia aseguran que no se trata de una lesión grave, en la Selección Argentina decidieron seguir el caso muy de cerca. Incluso, un integrante del cuerpo médico viajará especialmente para evaluar personalmente la evolución del futbolista y conocer detalles exactos sobre su condición física.

El contexto es delicado porque el Como todavía pelea por ingresar a la próxima UEFA Champions League y espera contar con Nico Paz para el último partido de la temporada frente a Cremonese.

Nicolás González también llega entre algodones

Otro nombre importante que sigue en recuperación es Nicolás González. El jugador de Atlético de Madrid sufrió una lesión muscular el pasado 28 de abril en la previa de un compromiso de UEFA Champions League frente a Arsenal FC.

El zurdo es uno de los futbolistas más valorados por Scaloni debido a su polifuncionalidad. Puede desempeñarse como extremo, lateral o mediocampista y suele aportar intensidad física, presión alta y despliegue. Pese a las recurrentes lesiones que sufrió en las últimas temporadas, en la Selección creen que llegará en condiciones a los amistosos previos al Mundial.

Scaloni espera hasta último momento

La gran diferencia respecto a otros procesos mundialistas es que esta vez Lionel Scaloni no tiene certezas absolutas sobre varios nombres importantes. Por eso, el entrenador esperará hasta los últimos días antes de entregar la lista definitiva. La intención del cuerpo técnico es evitar riesgos innecesarios y asegurarse de que cada futbolista llegue realmente en condiciones de competir en un torneo tan exigente como el Mundial 2026.

Mientras tanto, la cuenta regresiva avanza. Y aunque la Selección Argentina sigue siendo una de las grandes candidatas al título, las lesiones y los problemas físicos se transformaron en una preocupación concreta para un equipo que sueña con volver a hacer historia.