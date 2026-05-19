Scaloni se adelanta y dará antes la lista de la Selección Argentina para el Mundial 2026

Lionel Scaloni dará la lista de la Selección Argentina para el Mundial 2026 antes de manera anticipada.

Lionel Scaloni ya tiene una fecha estimada para dar la lista final de 26 jugadores de la Selección Argentina para el Mundial 2026. Si bien el entrenador entregó la prenómina de 55 futbolistas, ahora llegará el gran recorte definitivo y en esta oportunidad no esperará hasta el último día que venza el plazo, que es el lunes 1 de junio. Por ahora, aunque puede haber cambios, el gran día elegido por el cuerpo técnico es el lunes 25 de mayo.

Scaloni daría la lista de la Selección Argentina para el Mundial 2026 el lunes 25 de mayo

Se trata de un feriado a nivel nacional, por lo que habrá una mayor cantidad de gente libre para escuchar quiénes fueron los elegidos. Además, será un día después de la final del Torneo Apertura del fútbol argentino entre River Plate y Belgrano de Córdoba.

Es que el "Millonario" tiene a varios posibles convocados en su plantel profesional, ya que de hecho en la prelista aparecen el arquero Santiago Beltrán; los defensores Gonzalo Montiel, Germán Pezzella, Lucas Martínez Quarta y Marcos Acuña; y en el mediocampo se suma Aníbal Moreno. De cualquier manera, sólo Montiel (hoy lesionado) y Acuña (con lo justo físicamente) superarían el último corte.

Lionel Scaloni dará la lista de la Selección Argentina para el Mundial 2026 antes de manera anticipada.

Por otro lado, ya habrá sido el final de las principales ligas de Europa, donde se encuentran la inmensa mayoría de los convocados de la Selección Argentina al Mundial 2026. Apenas quedarán por disputarse las finales de la Conference League (Crystal Palace vs. Rayo Vallecano el miércoles 27 de mayo) y la de la Champions League (PSG vs. Arsenal el sábado 30). Sin embargo, como no habrá grandes protagonistas nacionales en dichos encuentros, no habrá necesidad de aguardar hasta último momento para oficializar la nómina final.

El vigente campeón comenzará su preparación oficial para la Copa del Mundo desde el lunes 1 de junio en Kansas City, Estados Unidos. Allí va a estar el plantel completo, probablemente junto al presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, en el predio escogido. La gran mayoría de los jugadores llegarán desde el Viejo Continente la última semana de mayo a Buenos Aires, se entrenarán unos cuatro días en Ezeiza y después viajarán rumbo a Norteamérica. Por último, antes de la gran cita, habrá amistosos frente a Honduras el sábado 6 de junio en Kyle Field (Texas) y contra Islandia el martes 9 en Jordan-Hare Stadium (Alabama).

La prelista de 55 jugadores, que será reducida a 26

Arqueros

Emiliano Martínez - Aston Villa.

Gerónimo Rulli - Olympique de Marsella.

Juan Musso - Atlético de Madrid.

Walter Benítez - Crystal Palace.

Facundo Cambeses - Racing.

Santiago Beltrán - River.

Defensores

Agustín Giay - Palmeiras.

Gonzalo Montiel - River.

Nahuel Molina - Atlético de Madrid.

Nicolás Capaldo - Hamburgo.

Kevin Mac Allister - Union Saint Gilloise.

Lucas Martinez Quarta - River.

Marcos Senesi - Bournemounth.

Lisandro Martínez - Manchester United.

Nicolás Otamendi - Benfica.

Germán Pezzella - River.

Leonardo Balerdi - Olympique de Marsella.

Cristian Romero - Tottenham.

Lautaro Di Lollo - Boca.

Zaid Romero - Getafe.

Facundo Medina - Olympique de Marsella.

Marcos Acuña - River.

Nicolás Tagliafico - Lyon.

Gabriel Rojas - Racing.

Mediocampistas

Máximo Perrone - Como.

Leandro Paredes - Boca.

Guido Rodríguez - Valencia.

Aníbal Moreno - River.

Milton Delgado - Boca.

Alan Varela - Porto.

Ezequiel Fernández - Bayer Leverkusen.

Rodrigo De Paul - Inter de Miami.

Exequiel Palacios - Bayer Leverkusen.

Enzo Fernández - Chelsea.

Alexis Mac Allister - Liverpool.

Giovani Lo Celso - Betis.

Nicolás Domínguez - Nottingham Forest.

Emiliano Buendia - Aston Villa.

Valentín Barco - Racing de Estrasburgo.

Delanteros

Lionel Messi - Inter Miami.

Nicolás Paz - Como.

Franco Mastantuono - Real Madrid.

Thiago Almada - Atlético de Madrid.

Tomás Aranda - Boca.

Nicolás González - Atlético de Madrid.

Alejandro Garnacho - Chelsea.

Giuliano Simeone - Atlético de Madrid.

Matías Soulé - Roma.

Claudio Echeverri - Girona.

Gianluca Prestianni - Benfica.

Santiago Castro - Bologna.

Lautaro Martínez - Inter de Milán.

José Manuel López - Palmeiras.

Julián Álvarez - Atlético de Madrid.

Mateo Pellegrino - Parma.

Así está hoy la lista de 26 jugadores de la Selección Argentina para el Mundial 2026