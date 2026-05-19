Día de la Frutilla: 4 lugares imperdibles en Buenos Aires para probar los mejores postres

Una experiencia gastronómica en postres. (Crédito de foto: La Parolaccia)

El 20 de mayo se celebra el Día Internacional de la Frutilla, una fecha especial que rinde homenaje a una de las frutas más versátiles, coloridas y queridas de la gastronomía mundial. Protagonistas indiscutidas de la pastelería actual, las frutillas combinan frescura, acidez y dulzura, cualidades que las vuelven el cierre perfecto para cualquier gran comida de día o de noche. En Buenos Aires, cuatro espacios gastronómicos de primer nivel rinden culto a esta fruta a través de ingeniosas creaciones únicas que deleitan a los comensales locales.

Restaurantes para celebrar el Día de la Frutilla

En Palermo, ORNO Cantina incorporó las frutillas en su nueva carta de la mano de la chef Cons Cerezo. En la activa esquina de Guatemala 4701, este clásico reversionado se presenta como frutillas con crema diplomata. La propuesta gourmet fusiona la fruta fresca con una suave mixtura de crema pastelera y chantilly, logrando un postre liviano, cremoso e ideal para compartir, que aporta un toque fresco tras sus famosas pizzas y pastas de estilo contemporáneo.

Por su parte, La Parolaccia, con casi tres décadas de trayectoria en la auténtica cocina italiana y mediterránea, ofrece un viaje directo al norte de Italia en sus salones de Barrio Norte, Recoleta, Palermo, Belgrano, Puerto Madero, San Isidro y Pilar. Su emblemática Merengatta es una obra muy artesanal: combina capas de merengue italiano, helado de crema y frutillas frescas. Conservado a baja temperatura, este postre destaca por el equilibrio perfecto entre un exterior crocante y un corazón suave.

Postres con frutilla. (Crédito de foto: Granero)

En Zona Norte, los fanáticos de la combinación frutal encuentran dos paradas imperdibles. En Tigre (Olivares 190), Granero amalgama el lujo y la naturaleza en su particular tiramisú a su propio estilo. Esta gran versión del clásico italiano incluye una deliciosa confitura casera de frutillas que aporta acidez, bizcocho húmedo de Nespresso, licor de café y crema de mascarpone artesanal. Se corona con merengue italiano de fresa, cacao amargo y frutillas.

Finalmente, en Vicente López, La Vicente López Restaurant despliega una gran cocina de raíz española y entrañables recetas familiares en Avenida Maipú 701. Su deliciosa tarta de frutillas es una opción ideal para acompañar un rico café por la tarde. Elaborada sobre una base crujiente de masa sablée con crema pastelera tradicional, se luce con fruta fresca, crema de chocolate y cereales que añaden una textura crujiente y un hermoso contraste de sabores.

Estas son cuatro paradas imperdibles para celebrar la versatilidad de la frutilla en su gran día internacional.