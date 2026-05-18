El periodista Mauro Szeta acorraló a la diputada Lilia Lemoine, quien respondió con exabruptos, desató su furia contra el fiscal de la causa que investiga su discriminación contra Ian Moche y confirmó su inasistencia a los tribunales.

El tenso cruce ocurrió durante una entrevista en vivo en Blender. Frente a las cámaras, el conductor expuso la notificación de la Fiscalía 39 para el próximo 28 de mayo. Sin embargo, la dirigente libertaria minimizó el hecho con absoluta soberbia. "Es una ridiculez", arrancó.

De inmediato, intentó justificar sus viejas declaraciones discriminatorias: "Primero, yo no dije nada de Ian Moche, yo hablé de la madre. Segundo, la denuncia la hizo Marcela Pagano. Es una de las decenas de denuncias ridículas que hace".

Sus críticas al fiscal

Lejos de mostrar arrepentimiento, Lilia Lemoine cuestionó al fiscal que la citó a declarar. "El fiscal tiene un pedo atravesado en la cabeza, así te lo digo", disparó sin filtro. Ante esa frase, Mauro Szeta redobló la apuesta y le consultó por su postura, con una severa advertencia sobre las consecuencias legales. "¿Te asesoraste con un abogado porque podés quedar rebelde?", indagó.

Luego, la entrevistada reafirmó su negativa a presentarse en el juzgado. "Por supuesto que no, yo no hice nada", sentenció de forma tajante. Para cerrar su polémico descargo, denunció una supuesta persecución en su contra e insistió: "Te repito que son operadores políticos judiciales. Tiene un sorete atravesado ese tipo. No puede llamar a declarar a una persona por una opinión sobre alguien".