Lilia Lemoine cruzó feo al Pelado Trebucq y se armó la guerra entre libertarios: "Vos y tu gente"

Comenzó la guerra entre Trebucq y Lilia Lemoine.

La interna libertaria volvió a explotar públicamente y esta vez el enfrentamiento tuvo como protagonistas a Lilia Lemoine y Esteban Trebucq. Lo que empezó como una editorial televisiva terminó derivando en un cruce feroz en redes sociales que dejó expuesta la tensión dentro del propio espacio oficialista.

Todo comenzó en el programa del "pelado" en LN+, donde el conductor analizó el escándalo que rodea a Manuel Adorni por los gastos vinculados a su casa y sobre el dinero que no puede justificar.

¿Qué dijo Esteban Trebucq sobre Manuel Adorni?

En medio de esa discusión, el periodista lanzó una frase contundente que rápidamente hizo ruido en el mundo libertario. “Tarde o temprano, Adorni sale del Gobierno. No tiene otra salida, no hay otra cuestión. Olvidate de lo judicial, es un tema político”, afirmó durante su editorial.

La declaración no cayó nada bien dentro del entorno más duro de Javier Milei. Y quien salió al cruce de manera inmediata fue Lilia Lemoine, una de las dirigentes más cercanas al oficialismo.

¿Qué le dijo Lilia Lemoine a Esteban Trebucq?

Después de que Trebucq compartiera el fragmento en su cuenta de X, la diputada respondió sin ningún tipo de filtro y dejó un mensaje explosivo. “Esteban VOS y tu gente hace que esto sea ASÍ. No ocurre espontáneamente”, escribió.

Pero la tensión escaló todavía más cuando apuntó directamente contra el periodismo cercano al oficialismo que ahora cuestiona a Adorni. “Desde el primer día que levantaron la denuncia de tu colega Pagano ya tenían una meta: hacer que Adorni RENUNCIE”, disparó.

La frase final fue la que terminó de encender todo. “¿Después qué sigue? ¿Bajate Javier?”, lanzó Lemoine, sugiriendo que detrás de las críticas habría una operación política mucho más grande.

Lilia Lemoine le salió al cruce a Trebucq.

El intercambio generó una fuerte repercusión en redes sociales y volvió a mostrar algo que hasta hace poco el oficialismo intentaba ocultar: las diferencias internas cada vez más visibles entre periodistas, dirigentes y sectores libertarios.

Lo que más llamó la atención fue que el cruce ya no vino desde la oposición, sino desde figuras que hasta hace poco parecían completamente alineadas en el mismo espacio político y mediático. Y cuando las peleas empiezan a darse puertas adentro, el ruido suele ser mucho más fuerte.