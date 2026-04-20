Milei apoyó a Lemoine y la interna en el Gobierno está en su momento más crítico

Javier Milei empezó a dejar parte de la tibieza que lo caracteriza con respecto a la interna dentro del Gobierno y se la jugó. Tal vez por primera vez tomó partido por un bando. El Presidente salió a apoyar a Lilia Lemoine, en medio de los cruces con el Gordo Dan, el tuitero feroz que responde a Santiago Caputo.

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Fue una declaración sin titubeos de Milei. "Lilia tiene razón", tuiteó. Sorprendió el mandatario. En Casa Rosada algunos lo acusan de estar "albertizado" (en referencia a Alberto Fernández y el caos en el Frente de Todos) en la interna, de no jugársela ni tomar decisiones. Creen que es parte de la causa de la tensión imperante en el partido gobernante.

Milei intentó despegar a cualquier bando de las declaraciones de Nicolás Márquez, biógrafo del Presidente que pide abiertamente la renuncia de Manuel Adorni. "Como si fueran parte de LLA aún sabiendo que no lo son", escribió el Jefe de Estado.

En el entorno de Santiago Caputo, sospechado de estar detrás de esos dichos de Márquez, se despegaron: "Los libertarios no le pertenecen a Santiago, son de Milei", dijeron hoy en Rosada.

Desde el caputismo filtraron que el Presidente ya desconfía de Sebastián Pareja, el hombre por el cual se agravó el conflicto. Es que el armador de Karina Milei en PBA denunció a tuiteros de Caputo por haber publicado su teléfono en X. Lemoine salió a defenderlo y Dan estalló.

"Karina lo banca a Pareja. ¿Están seguros de que Javier lo quiere a él?", afirmó a El Destape una persona del entorno de Caputo. Hay una teoría dando vueltas que hoy trascendió: que Milei admite que los diputados no le responden a él sino a Pareja pero ahí no se puede meter por orden de su hermana.

En el medio del momento más crítico de la interna se filtraron dichos de una reunión de mesa política, donde Karina Milei procura siempre que no se filtre ni una coma.

El Gobierno está en una nueva caza de brujas por una nota del fin de semana de La Nación donde se revela el contenido de una acalorada discusión en una de esas reuniones entre Luis Caputo y Karina Milei en Casa Rosada.

Quienes estuvieron presentes en ese mitin de fin de marzo son Karina Milei, presidenta del partido, Santiago Caputo, asesor presidencial, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el ministro del Interior, Diego Santilli; la jefa de bloque de LLA en el Senado, Patricia Bullrich; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el armador nacional, Eduardo “Lule” Menem; y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt.

Están todos en la mira. En Casa Rosada buscan culpables y hasta hay amenazas de despidos si encuentran al al responsable de la filtración. Los dos bandos piden purgas. Hay sospechas variadas.