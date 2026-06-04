Israel y Líbano acordaron avanzar en un nuevo alto el fuego

Israel y el Líbano acordaron la implementación de un nuevo alto el fuego, según un comunicado conjunto publicado este miércoles tras las negociaciones trilaterales celebradas en Washington.

El alto el fuego está condicionado al cese total de los ataques de Hezbolá y a la retirada de todos los miembros de ese grupo del sector sur del río Litani, señaló el comunicado.

“Ambas partes acordaron, siguiendo las directrices de Estados Unidos, acelerar la creación de zonas piloto en las que las Fuerzas Armadas Libanesas tomarán el control exclusivo del territorio, excluyendo a todos los actores no estatales”, expresa el documento que se dio a conocer tras el cónclave.

Asimismo, ambas partes se comprometieron a celebrar una nueva ronda de negociaciones en la capital estadounidense el próximo lunes 22 de junio..