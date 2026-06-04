Este jueves 4 de junio de 2026, la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel sigue marcada por ataques en el Golfo Pérsico y tensiones en el estrecho de Ormuz, con consecuencias directas en los precios de la energía y la seguridad regional. Aunque se negocia un alto el fuego, los enfrentamientos navales y los bombardeos en Líbano mantienen la incertidumbre. Las últimas noticias de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel este jueves 4 de junio de 2026. Qué pasa en el estrecho de Ormuz.
Israel y Líbano acordaron avanzar en un nuevo alto el fuego
Las últimas noticias de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel este jueves 4 de junio de 2026. Qué pasa en el estrecho de Ormuz.
Hace 25 minutos
Israel y Líbano acordaron implementar un nuevo alto el fuego
Israel y el Líbano acordaron la implementación de un nuevo alto el fuego, según un comunicado conjunto publicado este miércoles tras las negociaciones trilaterales celebradas en Washington.
El alto el fuego está condicionado al cese total de los ataques de Hezbolá y a la retirada de todos los miembros de ese grupo del sector sur del río Litani, señaló el comunicado.
“Ambas partes acordaron, siguiendo las directrices de Estados Unidos, acelerar la creación de zonas piloto en las que las Fuerzas Armadas Libanesas tomarán el control exclusivo del territorio, excluyendo a todos los actores no estatales”, expresa el documento que se dio a conocer tras el cónclave.
Asimismo, ambas partes se comprometieron a celebrar una nueva ronda de negociaciones en la capital estadounidense el próximo lunes 22 de junio..
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Líbano eleva a más de 3.500 los muertos por ataques de Israel desde marzo
El Ministerio de Sanidad libanés actualizó el trágico balance de víctimas en medio de una nueva ronda de negociaciones de paz que se lleva adelante en Washington.
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Conflicto en Medio Oriente: el petróleo vuelve a acercarse a los U$S 100
El barril de Brent sube está miércoles cerca de 2% y oscila en torno a los U$S 98, manteniendo una firme escalada en lo que va de la semana.
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Nuevos bombardeos de Israel en el sur de Líbano dejan al menos siete muertos
El ataque ocurre en medio de la escalada bélica y tras el anuncio de Donald Trump sobre un acuerdo para que las tropas israelíes no ingresen a la capital, Beirut.
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Trump afirmó que Irán acordó no desarrollar armas nucleares
El presidente de los Estados Unidos afirmó que el país persa aceptó no desarrollar armas nucleares en el marco de las negociaciones entre Washington y Teherán.
Trump se refirió a las negociaciones para lograr la paz en Oriente Medio.
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Hamas advirtió que Israel "pagará un alto precio" y denunció la ruptura del tregua
El grupo palestino criticó la inacción de los mediadores internacionales y denunció que los ataques israelíes continuaron en Gaza a pesar del pacto firmado en 2025.
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Se terminó el misterio: Trump reconoció que le dijo "loco" a Netanyahu
El presidente de Estados Unidos reconoció una fuerte discusión telefónica con el primer ministro israelí por la ofensiva en Líbano. Aunque relativizó el episodio, admitió diferencias sobre el rumbo de la guerra y defendió la necesidad de frenar la escalada regional.
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Irán atacó a varios países del Golfo y le advirtió a EE.UU.: "Que sirva como lección"
La Guardia Revolucionaria iraní aseguró que sus ataques con misiles y drones contra Kuwait y Bahréin "deberían servir de lección" para Estados Unidos y sus aliados.
08:22 | 02/06/2026
Israel sigue atacando Líbano y crecen los pedidos para que respete un alto el fuego
El lunes, tanto Estados Unidos como el gobierno libanés anunciaron una tregua, pero Israel dijo que mantendrá su ocupación militar en el sur del país. Este martes, profundizó sus bombardeos en esta región, que representa casi el 20% del territorio libanés. Crecen las críticas desde Europa; en Washington, siguen prometiendo un acuerdo con Irán.
18:25 | 01/06/2026
Líbano y EE.UU. anuncian una tregua con Israel que deja en pie la ocupación militar
Desde abril Israel ocupa más del 18% del territorio libanes y declaró a toda la región del sur como zona de combate y ordena la evacuación de miles de libaneses.
Posteo de Donald Trump en Truth Social
12:09 | 01/06/2026
La UE le exige a Israel que frene la escalada militar en el Líbano y respete su soberanía
Tras una nueva oleada de bombardeos en el sur de territorio libanés que dejó al menos ocho muertos, Bruselas reclamó una solución diplomática y reveló que los Estados miembro evalúan desplegar una nueva misión internacional en la región.
08:12 | 01/06/2026
Irán suspendió las negociaciones con Estados Unidos por los ataques en el Líbano
Teherán congeló el intercambio de mensajes tras denunciar violaciones al alto el fuego y el inicio de nuevos bombardeos israelíes en el sur libanés. Horas después e ignorando esta decisión, Trump aseguró que el diálogo con Irán avanza "rápido". Ya la semana pasada, EE.UU había dado a entender que estaban cerca de un acuerdo, lo que luego no sucedió.
18:32 | 31/05/2026
Israel tomó un histórico castillo en el sur de Líbano y profundiza su ofensiva
Israel capturó el histórico castillo de Beaufort en el sur de Líbano y profundizó su ofensiva contra Hezbollah, en medio de nuevas evacuaciones, bombardeos y crecientes tensiones internacionales.
15:41 | 31/05/2026
Argentinos en Libia: tras el comunicado de Cancillería, exigen una "prueba de vida"
NODAL cuestionó el comunicado oficial del Gobierno sobre Paula Giménez y Lucas Aguilera, detenidos en Libia.
10:10 | 31/05/2026
Netanyahu ordenó expandir la invasión israelí en Líbano y se multiplican los ataques
Mientras en Gaza los muertos palestinos ya son casi 73.000, en Líbano, Israel repite su manual militar y atacó los alrededores de un hospital. Irán, en tanto, ratificó que no firmara un acuerdo con EE.UU. si no tiene garantías concretas.
Israel anunció la toma de una histórica fortaleza en el sur del Líbano y crece la tensión