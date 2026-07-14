Trump retira cobro a barcos que crucen el estrecho de Ormuz

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dio un giro diplomático y comercial y anunció que dejará sin efecto su polémica propuesta de cobrar una tasa del 20% a los buques comerciales que transitan por el Estrecho de Ormuz. El gravamen, que había cosechado un enérgico rechazo por parte de la Organización Marítima Internacional (OMI) de la ONU por carecer de base legal, será reemplazado por un paquete de acuerdos de inversión multimillonarios que los Estados árabes de la región realizarán directamente en la economía norteamericana.

A través de su red Truth Social, el mandatario republicano detalló que la decisión se tomó tras mantener "conversaciones muy productivas" con los líderes de Medio Oriente. "He decidido sustituir la tasa de reembolso del 20% de Estados Unidos por acuerdos comerciales y de inversión que los distintos Estados del Golfo realizarán en EE.UU. Esas inversiones serán ENORMES pero, al mismo tiempo, extraordinariamente buenas para ellos", afirmó Trump.

Trump había justificado el arancel inicial bajo el argumento de que Washington no podía garantizar la seguridad del comercio energético de forma gratuita, en especial luego de que la escalada bélica de los últimos días quebrara el memorando de paz del pasado 17 de junio y disparara el precio del crudo Brent por encima de los 86 dólares.

A pesar de flexibilizar la exigencia financiera para las naciones aliadas, el jefe de la Casa Blanca endureció su postura militar contra Teherán debido a que aclaró que el Estrecho de Ormuz permanecerá "abierto a todo el tráfico marítimo, excepto el de Irán", ratificando la imposición de un bloqueo naval total y obligatorio para cualquier embarcación que intente entrar o salir de puertos iraníes, o que transporte cargamentos asociados a ese país.

La respuesta del régimen islámico no tardó en llegar, consolidando el escenario de máxima tensión tras tres noches consecutivas de bombardeos y contraataques que incluyeron impactos de misiles de crucero contra buques de Emiratos Árabes y bases del CENTCOM en Baréin. Las Fuerzas Armadas de Irán emitieron un comunicado de prensa en el que aseguraron que no cederán "ni un ápice" de su soberanía sobre la vía marítima, insistiendo en que Teherán mantiene el derecho legal de controlar el área y cobrar peajes internacionales, desafiando abiertamente la autoproclamación de Trump como el nuevo "guardián" del Golfo Pérsico.

Con información de la Agencia Deutsche Welle.