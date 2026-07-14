Rusia acusó a EE.UU. de dinamitar el pacto de paz con Irán tras la nueva ola de bombardeos

En medio de la escalada bélica en el Golfo Pérsico, el gobierno de Rusia acusó formalmente a los Estados Unidos de violar el memorando de entendimiento que se había firmado el mes pasado con Irán. Desde Moscú advirtieron que los masivos bombardeos estadounidenses contra el territorio iraní están destruyendo los frágiles avances que se habían logrado para sellar un acuerdo de paz definitivo en Oriente Próximo.

La declaración de la administración de Vladímir Putin llegó a través de su ministro de Asuntos Exteriores, Serguéi Lavrov. El jefe de la diplomacia rusa calificó la situación de "lamentable" y advirtió sobre las severas consecuencias que estos ataques tendrán para la estabilidad de toda la región, la cual se encuentra bajo fuego cruzado desde la ofensiva a gran escala que las fuerzas israelíes y estadounidenses lanzaron el pasado 28 de febrero. "Consideramos que los ataques son una violación del memorándum. Esto no traerá nada bueno y, lo más importante, es que no llevará a un acuerdo. Cierra la puerta que el memorando de entendimiento parecía haber abierto", sentenció Lavrov en declaraciones replicadas por la agencia oficial de noticias rusa TASS.

La reacción del Kremlin coincide con la confirmación de una tercera noche consecutiva de combates directos entre Washington y Teherán. El Pentágono anunció en las últimas horas una masiva incursión aérea contra "objetivos militares en todo Irán", golpeando complejos estratégicos en localidades costeras y portuarias clave como Bushehr, Chah Bahar, Jask, Konarak, Abu Musa y Bandar Abbas. El objetivo declarado de la Casa Blanca es demoler la infraestructura de misiles y drones que Irán utiliza para asediar los cargamentos de petróleo y buques comerciales.

La respuesta de Teherán no se hizo esperar y elevó las hostilidades a un nivel crítico. La Guardia Revolucionaria de Irán reivindicó una oleada de ataques de represalia con misiles y drones contra posiciones estadounidenses en Jordania y contra la estratégica base naval de Jufair en Baréin. Esta última instalación es un punto neurálgico para Occidente, ya que funciona como el cuartel general de las fuerzas navales del Mando Central de los Estados Unidos (CENTCOM) y sede operativa de la poderosa Quinta Flota, encargada de patrullar los mares de la región.

Con información de EuropaPress.