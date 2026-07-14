La investigación por el asesinato de Matías Gerardo Ochonga, ocurrido durante los festejos por el triunfo de la Selección argentina frente a Suiza en el Mundial 2026, avanzó de manera contundente en las últimas horas. La Justicia identificó al presunto autor del asesinato, ordenó su detención y desplegó una serie de allanamientos para intentar lograr su captura.

El principal sospechoso fue identificado como Agustín Alexis Guevara, de 25 años, conocido en la escena musical como "Manay". El hombre fue reconocido a partir del análisis de las cámaras de seguridad de la zona del hecho y de los testimonios de personas que presenciaron el ataque ocurrido en pleno centro de la ciudad cordobesa de San Francisco.

El crimen ocurrió el domingo pasado, cerca de las 2 de la madrugada. De acuerdo con las primeras reconstrucciones, el agresor habría aprovechado la multitud para acercarse a Ochonga, dispararle tres veces por la espalda y escapar entre las personas que participaban de los festejos.

Pese a la cantidad de gente que había en el lugar, no se registraron otros heridos. Debido a la multitud que ocupaba el centro de San Francisco, una ambulancia no pudo llegar hasta el lugar y los policías trasladaron al joven en un patrullero al Hospital J. B. Iturraspe. Allí, los médicos constataron su muerte.

Nuevos allanamientos y la fuga del sospechoso

Con la identificación del sospechoso, la Fiscalía a cargo de la causa libró una orden de captura por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego. En esa línea, el Ministerio Público Fiscal de Córdoba realizó distintos allanamientos en domicilios de los barrios Parque y La Florida, y otros procedimientos en la ciudad santafesina de Frontera, de donde era el hombre asesinado.

Según informaron las autoridades, uno de los operativos permitió secuestrar elementos de interés para la causa que serán sometidos a pericias. A pesar de los operativos, Guevara no fue encontrado en los domicilios allanados y la orden de captura sigue vigente.

Las fuerzas de seguridad de Córdoba y Santa Fe mantienen activos los operativos para dar con el paradero del sospechoso, mientras las brigadas de Cibercrimen auditan sus canales digitales para intentar rastrear su ubicación.

El perfil de "Manay": artista de trap con antecedentes penales

El caso tomó mayor repercusión cuando se supo que el presunto asesino tenía una faceta artística en la música urbana local. Bajo el nombre de "Manay", Guevara participó en la Estudiantina 2025 —una tradicional fiesta de los estudiantes secundarios— el 20 de septiembre del año pasado, en la Plaza Vélez Sarsfield de San Francisco, donde integró la grilla oficial como artista de trap.

Su presencia en ese evento generó polémica al conocerse que contaba con antecedentes penales por robo calificado, abuso de arma de fuego, violación de domicilio y tentativa de robo, según información judicial.

En paralelo a su actividad musical, Guevara difundía sus canciones en YouTube y Spotify bajo el sello independiente GuevaraMusic o PROD_GUEVARMUSIC. Sus letras giraban en torno a historias de barrio y vivencias callejeras. Los investigadores intentan en simultáneo esclarecer el móvil del crimen.

La principal hipótesis apunta a un posible "ajuste de cuentas" ya que Ochonga recibió tres disparos en medio del caos generado por los festejos. La celebración deportiva se convirtió, en pocos minutos, en una dramática escena de violencia.