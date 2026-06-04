Las pertenencias de las personas yacen esparcidas en el lugar donde un ataque israelí impactó un apartamento en la ciudad de Gaza

Ataques israelíes mataron al menos a nueve palestinos, entre ellos cinco miembros de ‌una misma familia, en ‌ofensivas separadas en la Franja de Gaza el jueves, dijeron autoridades sanitarias.

Sanitarios dijeron que aviones israelíes lanzaron ataques contra cuatro apartamentos casi al mismo tiempo antes del amanecer del jueves, causando la muerte de al menos nueve personas y ​heridas a ⁠otras 15.

Uno de los ataques mató a cinco ‌personas de una misma familia, incluidos ⁠los padres, dijeron los médicos.

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El ⁠ejército israelí no hizo comentarios de inmediato sobre ninguno de los incidentes.

Las imágenes mostraban un edificio destrozado, ⁠con muebles en el interior dañados ​y quemados. Los escombros estaban esparcidos ‌varios metros sobre la carretera.

Un ‌video difundido en redes sociales palestinas, que ⁠Reuters no pudo verificar de inmediato, mostraba a personas entrando en un apartamento incendiado por un ataque israelí para intentar recuperar cuerpos con ​mantas ‌en las manos.

El alto el fuego negociado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no ha logrado detener los ataques israelíes en Gaza y dejó a Israel ⁠con el control de más de la mitad del enclave tras el conflicto que comenzó con los ataques de Hamás contra el sur de Israel en octubre de 2023.

Las conversaciones indirectas sobre la aplicación de la segunda fase del acuerdo, que incluye ‌el desarme del grupo y retiradas del ejército israelí, están estancadas.

Israel afirma que sus ataques tienen como objetivo frustrar ataques inminentes. También dice que permite la entrada de ayuda y bienes en Gaza.

Unos ‌930 palestinos han muerto en ataques israelíes desde que comenzó la tregua, según cifras de autoridades sanitarias ‌de Gaza, que ⁠no distinguen entre combatientes y civiles.

Cuatro soldados israelíes han muerto a manos ​de militantes durante el mismo periodo, ha dicho el ejército israelí.

Con información de Reuters