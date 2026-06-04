Ataques ucranianos causan tres muertos en Crimea

FOTO DE ARCHIVO: Foto referencial de vehículos haciendo cola para repostar en una gasolinera después de que las autoridades restringieran la venta de combustible ante una escasez de suministro Yevpatoriya, Crimea

Ucrania atacó los ​dos principales centros de la península rusa de Crimea, informaron el jueves por la mañana autoridades nombradas por el Kremlin en la región, un día después de que ‌Moscú y Kiev intercambiaran ataques contra ‌ciudades del bando contrario.

Serguéi Aksyonov, el jefe de Crimea designado por Rusia, escribió en Telegram que las fuerzas ucranianas habían atacado una zona no residencial de Simferópol, la principal ciudad administrativa de la península. El ataque causó la muerte de tres personas y dejó siete heridos, dijo.

En el puerto crimeo de Sebastopol, el gobernador local designado por Rusia, Mijaíl Razvozhayev, dijo que las unidades de defensa aérea habían interceptado más de 20 drones ucranianos.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Razvozhayev no hizo mención ​alguna a las víctimas, pero ⁠señaló que los restos de los drones habían dañado algunos edificios. La alerta de ‌ataque aéreo estuvo vigente en la ciudad durante casi cinco horas.

Rusia se ⁠apoderó de Crimea y la anexionó en 2014, mucho ⁠antes de su invasión a gran escala de Ucrania en 2022, después de que protestas públicas obligaran a huir de Ucrania a un presidente afín a Moscú.

Los líderes de la región han ⁠tomado medidas para hacer frente a la escasez de combustible tras una campaña ​cada vez más intensa de ataques ucranianos contra objetivos de la ‌industria petrolera, algunos de ellos en el ‌interior de Rusia.

En la zona de Boryspil, a las afueras de la capital ucraniana, ⁠Kiev, los bomberos extinguían un incendio tras el impacto de un dron en una instalación industrial durante la noche, con una persona herida, según informó el servicio de emergencias de Ucrania en Telegram.

La publicación no identificó la instalación en llamas. Boryspil, en las afueras del este ​de Kiev, alberga ‌el principal aeropuerto de la capital, donde sigue cerrado a vuelos civiles tras la invasión a gran escala de Rusia en febrero de 2022.

El miércoles, cada bando atacó las ciudades del adversario.

En Kramatorsk, una de las "ciudades fortaleza" clave de Ucrania a lo largo de la línea del frente de 1 200 kilómetros, los bombardeos ⁠rusos mataron al menos a tres civiles, según Vadim Filashkin, gobernador de la región oriental ucraniana de Donetsk.

En la región adyacente de Dnipropetrovsk, el gobernador local, Oleksandr Hanzha, dijo que soldados rusos habían herido a ocho personas cerca del principal centro regional de Dnipró.

Los ataques de Ucrania contra la industria petrolera de Moscú incluyeron un ataque contra una terminal petrolera en San Petersburgo el miércoles. Zelenski dijo que los ataques permiten a Ucrania "poner fin a esta guerra en igualdad de condiciones".

En la ‌región fronteriza rusa de Briansk, el gobernador regional en funciones, Yegor Kovalchuk, dijo que un dron ucraniano había matado a un operador de grúa que trabajaba para la energética local.

Las conversaciones mediadas por Estados Unidos destinadas a avanzar hacia el fin de la guerra, que dura ya más de cuatro años, se han estancado, ya que Washington sigue centrado en el conflicto en Irán.

El ‌secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, dijo el miércoles ante una subcomisión del Senado que el riesgo de una escalada de la guerra era "real", más real que hace dos años.

Rusia dijo el mes ‌pasado que lanzaría ataques "sistemáticos" ⁠contra objetivos en Kiev en respuesta a lo que describió como un ataque con drones contra una residencia de estudiantes en la región de Lugansk, ​ocupada por Rusia. Ucrania niega haber perpetrado el ataque.

Veintitrés personas murieron en los ataques rusos contra Kiev y otras ciudades en la madrugada del martes.

Con información de Reuters