Cuidado si te aparece este mensaje en WhatsApp: la drástica decisión de Meta que te puede dejar sin cuenta

Esta advertencia indica que el celular ya no tiene memoria libre suficiente para que la aplicación funcione con normalidad.

Si WhatsApp muestra el mensaje "No hay suficiente espacio de almacenamiento", es momento de actuar cuanto antes. Esta advertencia indica que el celular ya no tiene memoria libre suficiente para que la aplicación funcione con normalidad, lo que puede provocar problemas para enviar y recibir archivos, realizar copias de seguridad e incluso afectar el rendimiento general del dispositivo.

Aunque el servicio no deja de funcionar de inmediato, ignorar este aviso puede generar fallas cada vez más frecuentes. Según explica WhatsApp, contar con espacio disponible en el teléfono es un requisito para que la aplicación siga operando correctamente. Por eso, liberar almacenamiento es la mejor forma de evitar inconvenientes y mantener el funcionamiento estable de la plataforma.

Por qué aparece el mensaje de falta de almacenamiento

Con el paso del tiempo, WhatsApp acumula miles de fotos, videos, documentos, notas de voz, GIF, stickers y conversaciones. Todo ese contenido se guarda en la memoria interna del celular y, si nunca se elimina, puede ocupar más de 10 GB o incluso superar los 15 GB, dependiendo del uso de cada usuario.

Cuando el espacio libre comienza a agotarse, la aplicación muestra el aviso de falta de almacenamiento. Además de afectar a WhatsApp, un teléfono con la memoria casi llena puede volverse más lento, presentar errores al instalar actualizaciones y sufrir inconvenientes en otras aplicaciones.

Cuando el espacio libre comienza a agotarse, la aplicación muestra el aviso de falta de almacenamiento.

Cómo liberar espacio en WhatsApp

La propia aplicación incluye una herramienta para conocer cuánto almacenamiento está utilizando y cuáles son los chats que más espacio ocupan. Para acceder hay que seguir estos pasos:

Abrir WhatsApp.

Ingresar en Ajustes .

. Seleccionar Almacenamiento y datos .

. Entrar en Administrar almacenamiento.

Desde ese apartado es posible identificar los archivos más pesados, revisar los contenidos reenviados muchas veces y eliminar fotos, videos, documentos o audios que ya no sean necesarios. También se pueden ordenar los archivos por tamaño o fecha para encontrar rápidamente los que más espacio consumen.

Antes de borrar una gran cantidad de contenido, WhatsApp recomienda realizar una copia de seguridad para evitar la pérdida de conversaciones o archivos importantes. En Android, el respaldo puede guardarse en la cuenta de Google, mientras que en iPhone se almacena en iCloud.

Además de hacer una limpieza periódica, otra medida recomendable es desactivar la descarga automática de fotos y videos en aquellos chats donde no sea necesaria. De esta manera, el almacenamiento del celular crecerá más lentamente y será menos probable que vuelva a aparecer la advertencia.