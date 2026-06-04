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El Senado debatirá hoy los proyectos sobre propiedad privada y fondos buitres

En VIVO - Actualizado hace 21 minutos

Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.

El Gobierno de Javier Milei avanza en una semana en la que se preparan para aprobar leyes claves en el Congreso. Desde el Ejecutivo ya le habrían solicitado de forma informal a sus diputados y senadores que no viajen a ver al equipo de Scaloni y Messi, sino que se queden para avanzar en dos proyectos de leyes que consideran fundamentales. Paralelamente, el gobierno sufre una nueva discusión con la Iglesia que hizo una crítica por la crisis social en el país, en este marco, la ministra de Capital Humano, se reunió con el Papa León XIV, en el marco de una audiencia en el Vaticano. En este contexto, la gestión libertaria sufre uno de los meses con mayor caída de imagen y apoyo en su gestión, según las últimas encuestas. Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.

Hace 25 minutos

El Senado debatirá hoy los proyectos sobre propiedad privada y fondos buitres 

El Senado sesionará hoy para tratar el proyecto de propiedad privada que elimina las restricciones para que los empresarios extranjeros puedan comprar tierras rurales y contempla los desalojos “exprés” de aquellas viviendas o terrenos que hayan sido usurpadas.

 

Esta iniciativa es uno de los temas centrales junto al pago de los fondos buitres que La Libertad Avanza acordó hoy con los bloques dialoguistas incluir en la sesión que se realizará este jueves desde las 11.

 

El temario establecido para la sesión contempla la aprobación de 50 pliegos de los 73 que están en condiciones de ser tratado en el recinto de sesiones, mientras que la postulación de Verónica Michelli rechazada por el Gobierno se debatirá en una próxima sesión junto con otros 23 candidatos a la Justicia y dos proyectos de creación de cámaras federales para Mar Del Plata y Tucumán impulsadas por el radical Maximiliano Abad y las tucumanas Beatriz Avila y Sandra Mendoza.

 

La lista de candidatos a jueces, defensores y fiscales que se aprobarán este jueves recién se definirá antes de la sesión y lo difundirá el presidente de la comisión de Acuerdos, Juan Carlos Pagotto, según informaron fuentes parlamentarias a la Agencia Noticias Argentinas.

 

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