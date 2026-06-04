A qué se dedica Oriana Sabatini tras haber sido madre

Tras convertirse en madre de Gia, Oriana Sabatini comenzó una nueva etapa marcada por desafíos personales y laborales

La vida de Oriana Sabattini atraviesa una etapa de profundos cambios. Luego de convertirse en madre por primera vez, la cantante y actriz decidió ampliar sus horizontes profesionales con un proyecto alejado de los escenarios y las grabaciones musicales. La nueva propuesta muestra una faceta diferente de su carrera y refleja intereses que viene desarrollando desde hace tiempo.

El presente de Oriana Sabattini después de la maternidad

La llegada de Gia marcó un momento especial en la vida de Oriana Sabattini, quien atraviesa uno de los períodos más importantes tanto en el plano personal como profesional. Mientras disfruta de la maternidad, la artista también comenzó a explorar nuevos desafíos laborales que se adaptan a esta etapa de transformación.

Lejos de enfocarse exclusivamente en la música o la actuación, la hija de Catherine Fulop optó por sumarse a una iniciativa que le permitirá desarrollar otras inquietudes y compartir conocimientos que pocos conocían sobre ella.

Este movimiento representa un cambio significativo dentro de una carrera que siempre estuvo vinculada al entretenimiento, pero que ahora encuentra nuevos caminos para seguir creciendo.

El nuevo trabajo de Oriana Sabattini en el streaming

En las últimas semanas se conoció que Oriana Sabattini es una de las protagonistas de un nuevo ciclo para el canal de streaming OLGA. El proyecto llevará el nombre de True Crime y estará disponible a través de YouTube.

La propuesta cuenta además con la participación del periodista de policiales Paulo Kablan, reconocido por su trayectoria en la cobertura de casos criminales y judiciales. Ambos conforman una dupla que combina experiencia periodística y una mirada distinta sobre historias que suelen generar gran interés en el público.

El programa sigue el formato de true crime, un género que se popularizó en distintos países y que aborda casos policiales reales, especialmente aquellos que presentan características llamativas o tuvieron gran repercusión social.

Para Oriana Sabattini, este proyecto representa una oportunidad de mostrarse en un rol diferente al que desarrolló durante los últimos años en la música y la actuación.

La pasión de Oriana Sabattini por las historias criminales

Uno de los aspectos más llamativos de esta nueva etapa es que el género policial no resulta ajeno a la artista. De hecho, se trata de una temática que despierta su interés desde hace tiempo y sobre la que realizó estudios específicos.

La cantante es profesional en tanatopraxia, una disciplina dedicada a la preparación, conservación y acondicionamiento de cuerpos para velorios y despedidas. Aunque se trata de una faceta poco conocida de su trayectoria, forma parte de una formación que llevó adelante paralelamente a sus actividades artísticas.

Oriana compartirá la conducción con el periodista Paulo Kablan, especialista en casos policiales y judiciales.

Este conocimiento aporta una perspectiva singular al programa, ya que complementa la experiencia de Kablan en el ámbito policial y judicial. La combinación de ambos perfiles busca ofrecer un contenido que no solo relate los hechos, sino que también profundice en distintos aspectos vinculados a los casos abordados.

Un desafío que no reemplaza a la música ni a la actuación

La incorporación de Oriana Sabattini a este nuevo proyecto no implica un alejamiento definitivo de las actividades que la hicieron conocida. Por el contrario, se trata de una etapa de exploración profesional en la que suma experiencias y amplía sus áreas de interés.

El ciclo de streaming aparece como una oportunidad para desarrollar contenidos diferentes y acercarse a una audiencia que consume cada vez más este tipo de formatos digitales. Además, le permite compatibilizar su vida laboral con las nuevas responsabilidades que implica la maternidad.

Mientras disfruta de su presente familiar, la artista continúa construyendo una carrera dinámica y versátil. Con este desembarco en el universo del true crime, Oriana Sabattini abre una nueva puerta dentro del mundo del espectáculo y demuestra que su recorrido profesional sigue evolucionando hacia terrenos inesperados.