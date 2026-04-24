Oriana Sabatini contó la verdad de su pelea con su tía Gabriela: "No es un problema mío"

La tensa relacion entre las Sabatini.

Oriana Sabatini está en Argentina y volvió a ponerse el foco sobre su relación con su tía, Gabriela Sabatini. En un contexto marcado por su reciente maternidad y las versiones que hablan de un posible cambio de vida junto a Paulo Dybala, la cantante decidió romper el silencio y aclarar cómo es hoy el vínculo con su tía, dejando definiciones que llamaron la atención.

Durante una entrevista en LAM (América TV), Oriana respondió sin rodeos cuando le preguntaron por la extenista. “A mí no me pasó nada, no tengo ningún problema con ella”, expresó con tranquilidad, intentando dejar en claro que, al menos desde su lugar, no existe ningún conflicto personal. Sin embargo, sus palabras no hicieron más que alimentar la curiosidad sobre qué ocurrió realmente para que la relación se enfríe.

Lejos de mostrarse incómoda con el tema, la artista aclaró:“No tengo nada que plantear”, afirmó, remarcando que no considera que haya cuestiones abiertas de su parte.

La falta de comunicación con Gabriela Sabatini

Oriana también se refirió a la falta de comunicación con su tía. “No hablamos más pero no por decisión mía. No es un problema mío”, dejó entrever que el alejamiento existe desde hace tiempo y que desconoce los motivos que llevaron a esa situación, algo que sorprendió tanto al panel como al público.

“Quiero ver a las personas que tienen ganas de verme, no sé cómo viene de su lado. Pregúntenle a ella”, cerró marcando distancia entre las personas que desea ver cada vez que viene al país.