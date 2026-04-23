Trump dice que EEUU no usará armas nucleares en guerra contra Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, participa en un acto sobre la asequibilidad de la sanidad en la Casa Blanca en Washington

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ‌dijo el ‌jueves que no utilizaría un arma nuclear en la guerra contra Irán.

"¿Por qué iba a utilizar un arma nuclear? Los hemos diezmado ​por completo, ⁠de una forma muy ‌convencional, sin ella", ⁠dijo Trump a ⁠periodistas en la Casa Blanca cuando se le preguntó si ⁠utilizaría ese tipo de ​arma. "No, no la ‌utilizaría. Nunca se ‌debería permitir que nadie utilizara ⁠un arma nuclear".

Trump dijo que Irán podría haber reabastecido su armamento "un poco" ​durante ‌el alto el fuego de dos semanas, pero añadió que el ejército estadounidense podría acabar ⁠con ello en aproximadamente un día.

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"Su armada ha desaparecido. Su fuerza aérea ha desaparecido, su defensa antiaérea ha desaparecido (...) quizá se hayan reabastecido un ‌poco durante el paréntesis de dos semanas, pero si lo han hecho, lo eliminaremos en un día", añadió.

"Quiero conseguir ‌el mejor acuerdo. Podría cerrar un acuerdo ahora mismo (...) pero ‌no ⁠quiero hacerlo. Quiero que sea duradero", dijo ​Trump.

Con información de Reuters