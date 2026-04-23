Jorge Rial confirmó la verdad de su separación: "Yo no puedo"

La dura decisión de Jorge Rial.

Jorge Rial rompió el silencio y habló sobre el final de su relación con la escritora colombiana María del Mar Ramón, dejando en claro que la decisión estuvo atravesada por el cariño y el crecimiento profesional de ambos.

La primicia fue dada por Ángel de Brito en LAM ( América TV), donde brindaron los primeros detalles sobre el motivo que llevó a la pareja a tomar caminos distintos.

“Ella tiene que trabajar en Colombia y España. Viajó a la presentación de un libro a Bogotá. Ya no está viviendo en Argentina porque le surgieron oportunidades laborales que implican pasar un par de años afuera”, explicó el conductor.

Según se contó al aire, la distancia y los nuevos desafíos profesionales fueron determinantes para replantear el vínculo. En ese contexto, De Brito reveló que logró comunicarse con la autora, quien eligió mantener un perfil bajo frente a la exposición mediática y compartió un breve mensaje. “Todo desde el amor, el cariño y el respeto por los proyectos de cada uno. Gracias por todo, pero prefiero no hablar”.

La palabra de Jorge Rial

El periodista Juan Etchegoyen, también dialogó con Rial y difundió su versión de los hechos a través de sus redes sociales, aportando nuevos detalles sobre el presente profesional de Ramón. “A ella le salió la oportunidad de una beca en Madrid y otra en México”, expuso el conductor de C5N.

Lejos de cualquier conflicto, el histórico periodista dejó en claro que la separación respondió a una elección consensuada, marcada por el apoyo mutuo y la imposibilidad de compatibilizar proyectos personales en distintos países. “Su carrera esta despegando de una manera increíble. No podía impedírselo y yo no puedo ir con ella porque mi familia está acá”, añadió.

Aunque la decisión fue tomada de común acuerdo, Rial reconoció que el proceso estuvo cargado de emociones. “Con mucho amor y dolor decidimos separarnos”. Finalmente, el conductor destacó el profundo afecto que todavía existe entre ambos y celebró el crecimiento profesional de su expareja. “Ella tiene un futuro enorme y me alegra que le vaya muy bien. Nos amamos mucho y nos acompañamos mucho. Pero es su momento y yo no puedo cortarles las alas. Estoy orgulloso de ella”, concluyó.