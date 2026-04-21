Continúa la preocupación por los reiterados episodios de violencia escolar en todo el país. Y este martes, durante un allanamiento en un domicilio del municipio bonaerense de Lanús, la Policía de la Ciudad halló un arma calibre 32 con municiones. También secuestraron una réplica del revólver, una navaja y un dispositivo móvil. La operación policial se da luego de registrar nuevas amenazas de muerte en el Instituto Nueva Pompeya, ubicada en la calle Fournier al 3100, perpetradas por un adolescente de 14 años.

El hecho se dio el pasado jueves 16 de abril y, según las denuncias de los estudiantes, el joven envió una imagen con un arma de fuego. Las autoridades del colegio pusieron en marcha un protocolo de emergencia y llamaron de inmediato a los padres del menor. Tras revisar su mochila y hablar con sus allegados, las autoridades de la institución se comunicaron con la policía y se procedió a realizar el allanamiento en la vivienda de la familia.

Fue el padre quien advirtió que el arma que había utilizado su hijo en la foto para amenazar a sus compañeros le pertenecía. El hombre debió admitir que no tenía tenencia legal para portar ese revólver y, por tanto, el fiscal Facundo Bernabéu de la Unidad Fiscal Sur decidió imputarlo por "tenencia de arma de uso civil condicional". En tanto, en el caso del menor interviene el Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes.

Otras tres amenazas en escuelas de la Ciudad de Buenos Aires

La ola de amenazas de muerte y violencia escolar parece no tener freno en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tras este episodio, se registraron otros tres hechos. En todos, intervinieron miembros del Ministerio Público Fiscal, Ministerio de Justicia, Ministerio de Educación y el Ministerio Público Tutelar. También participaron desde el Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes y efectivos de la Policía de la Ciudad.

El segundo caso se dio en la Escuela Técnica Raggio, ubicada en Avenida del Libertador al 8600. La denuncia la hizo un docente que vio a un adolescente de 14 años con una navaja en las instalaciones del colegio. También se pudo en marcha un protocolo de urgencia escolar y se procedió a llamar a la Policía.

En la causa, interviene la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 8, cuyo titular es Maximiliano Vence y Patricia Irriarte de la Secretaría Única. Las autoridades de la escuela hablaron con los padres del menor y el estudiante entregó el arma blanca a los agentes policiales.

Un tercer caso se registró en la Escuela Pública Normal 10 “J. B. Alberdi”, ubicada en la calle O’Higgins al 2400 del barrio porteño de Belgrano. Una profesora realizó la denuncia al ver que un joven de 14 años hacía gestos con las manos como si tuviera un arma de fuego. La Policía encontró una réplica de arma en la mochila del estudiante y él sostuvo que se trataba de un juguete de su hermana menor.

El último caso tuvo lugar en el Colegio Champagnat y se registró en las redes sociales. Un estudiante de primer año realizó amenazas en ese entorno virtual y cuando el establecimiento educativo supo del hecho también hizo la denuncia. En la causa interviene el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 12 de Julián Ercolini. Si bien el episodio se sigue investigando el juez ordenó un allanamiento en la vivienda del menor.