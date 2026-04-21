Preocupación en Corrientes por 13 casos de amenazas de tiroteo en escuelas: operativo policial y revisión de mochilas

Luego del tiroteo en una escuela de la ciudad santafesina de San Cristóbal, las amenazas de muerte y ataques se replicaron en cientos de escuelas de todo el país. Una ola de intimidaciones encendieron las alarmas en Corrientes: se registraron 13 hechos, seis en la Capital y otros siete en distintas localidades del interior provincial.

El jefe de la Policía de Corrientes, Miguel Ángel Leguizamón, confirmó que lograron identificar a los responsables de los mensajes escritos en la pared. "Son menores de edad, todos adolescentes", afirmó. Ante la gravedad de los casos, el Ministerio de Seguridad y las fuerzas de seguridad, por disposición de la Fiscalía en turno, desplegaron un operativo de vigilancia y prevención que incluyó la revisión de mochilas de los alumnos al momento del ingreso.

El Colegio Yapeyú comunicó que los controles se realizaron bajo el resguardo institucional y con el objetivo de garantizar el normal desarrollo de la jornada escolar. "Solicitamos acompañar desde el hogar, promoviendo el diálogo ante cualquier inquietud", indicaron desde la dirección.

Por su parte, el Instituto Roubineau detalló que la revisión de mochilas fue una instrucción directa de la fiscal actuante. Asimismo, la institución habilitó la posibilidad de que las familias que decidieran no enviar a sus hijos por precaución pudieran justificar la inasistencia a través de correos electrónicos oficiales, asegurando que los docentes estarían informados de cada caso particular.

Aunque los procedimientos varían según la jurisdicción, el denominador común es el objetivo de prevenir las situaciones que puedan poner en riesgo a los estudiantes y de transmitir calma a todas las comunidades educativas. La psicóloga Nelida Mercedes Rodríguez explicó que "el aumento de amenazas escolar en Corrientes desde la salud mental no se ven como casos aislados ni meramente imitativos", sino que son "conductas que emergen en un momento evolutivo particular que es la adolescencia donde se está construyendo la personalidad."

En declaraciones para El Litoral, Rodríguez aseguró que "las amenazas funcionan muchas veces como una forma inadecuada de expresar en un contexto donde las redes sociales amplifican y viralizan estas conductas”. La especialista remarcó que no existe una única causa que explique este fenómeno. “No hay una única explicación. No podemos encerrarnos solamente en llamados de atención o conflictos emocionales o que se deben a situaciones complejas, pueden ser llamados de atención pero también es una expresión de conflicto emocional más profunda. Desde la salud mental es importante no simplificar porque cada caso requiere una lectura particular”.

Medidas adoptadas en distintas escuelas del país por amenazas de tiroteo

Este lunes se realizaron allanamientos a dos adolescentes de 16 años en Puerto Madryn, en el marco de una causa por intimidaciones vinculadas a este tipo de amenazas en escuelas. La intervención forma parte de una serie de acciones para investigar el origen de los mensajes.

En otras provincias, el foco estuvo puesto en la prevención en el interior de las escuelas. En Salta, por ejemplo, se reforzaron los controles y en una institución se llegaron a revisar más de 400 mochilas. En la misma línea, la provincia de Tucumán incrementó la presencia policial en las puertas de los establecimientos.

Además de los operativos, en algunas provincias se avanza con estrategias de concientización. En Santa Fe, por ejemplo, las autoridades anunciaron una conferencia de prensa para comunicar medidas y recomendaciones, principalmente dirigidas a padres y directivos.

Mientras que en Misiones, el Ministerio de Educación lanzó un plan que incluye la difusión de materiales específicos para las familias, los equipos directivos y las y los docentes. El objetivo es fortalecer la convivencia escolar y mejorar la detección temprana de posibles situaciones que puedan poner en riesgo a la comunidad educativa.