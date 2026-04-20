Valdés se lava las manos por la crisis de los municipios y pide más ajuste salarial: "Saber decir que no"

La provincia de Corrientes atraviesa una crisis financiera y administrativa estructural que ya no puede ser disimulada. Pese a los crecientes reclamos de los intendentes, el gobernador Juan Pablo Valdés justificó el recorte de salarios en los municipios y le pidió a los intendentes que sigan con el ajuste. "Hay que ser administrar y ser eficientes, hay que saber decir que no", afirmó el mandatario radical.

Pese a que el gobernador Valdés señaló que, tras 8 años en el cargo, su hermano Gustavo "deja la vara alta", "sin deuda" y con un "manejo responsable de las finanzas"; el “efecto dominó” municipal desmiente el relato del superávit y la prolijidad administrativa que busca imponer el oficialismo. El secretario general de ATE Corrientes, Gonzalo Rubiola, aseguró en diálogo con El Destape que el gobernador "acompañó todas las leyes del presidente Javier Milei con promesas de Papá Noel sobre la coparticipación y hoy el resultado de las negociaciones se ve en los municipios".

El caso del Municipio de Guaviraví, a cargo de Tomás Méndez Ribeiro, que despidió a trabajadores y reemplazó salarios por "vales de comida" desnuda el falso discurso de equilibrio fiscal. El mandatario radical le envió un mensaje a los intendentes para que profundicen con sus medidas: “Hay que ser inteligente con los gastos, hay que mantener funcionando todos los servicios y los intendentes van viendo la caída de la coparticipación y se están generando traumas en la economía local”, afirmó en declaraciones para el programa de streaming de El Litoral.

El gobernador remarcó la complejidad social de esas decisiones, pero no realiza ningún anuncio para aliviar la situación de los trabajadores. “No es sencillo porque muchas veces del otro lado están las personas, los proveedores y la verdad es que no es sencillo”, aseguró.

Mientras los intendentes exhiben arqueos de caja en cero y dificultades económicas, la Legislatura provincial aprobó sin debate un Presupuesto 2026 de 3,5 billones de pesos, bajo el argumento de garantizar un supuesto “federalismo provincial”. La contradicción es evidente: el poder político es el mismo, pero el colapso se extiende incluso a los municipios cercanos.

Arcas en crisis y falta de respuestas de Valdes: municipales denuncian que "los salarios quedaron por el sueldo"

Los municipios reclaman por la falta de anuncios concretos para medidas estructurales que reviertan la situación. En la práctica, las gestiones locales continúan dependiendo de transferencias provinciales que, según señalan, llegan de manera irregular o discrecional, lo que limita su capacidad de planificación y gestión. Cabe destacar que intendentes de distintos puntos de Corrientes advierten desde hace meses sobre las dificultades para sostener servicios básicos, ejecutar obras y afrontar gastos corrientes, en un escenario donde los fondos disponibles resultan insuficientes.

El intendente de Monte Caseros, Juan Carlos Álvarez, advirtió sobre la crítica situación social y económica: “Hoy ya ni nos quejamos si los vecinos pueden pagar un impuesto. Vemos una necesidad que no se veía desde hace mucho tiempo", admitió. Asimismo, Álvarez señaló que esfumaron los ahorros destinados a cumplir con salarios y se mostró pesimista de cara al futuro cercano: “No avizoro que esto pueda cambiar en los próximos meses”, planteó en diálogo con medios locales.

En este contexto de desidia, el secretario general Rubiola sostuvo que "la preocupación se va agravando porque se siente en la parte bien de abajo de la sociedad". Desde ATE exigen una urgente recomposición salarial, ya que "el último aumento que más o menos equiparó la inflación" fue hace "aproximadamente 7 u 8 meses". Hace algunas horas, el gobernador Valdés aseguró que se están "mejorando algunos índices" y pateó la posibilidad de una suba salarial: "Esperemos que pronto lo podamos anunciar".