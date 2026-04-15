Pese a su acercamiento a Nación, Valdés no da respuestas a los municipios de Corrientes asfixiados por la crisis

Pese a que se muestra en reuniones con funcionarios nacionales del equipo de Javier Milei, no logra dar respuesta a las demandas de los municipios de Corrientes con una situación financiera por la caída de ingresos, el aumento de costos y la paralización de obras públicas. Más allá del diagnóstico oficial, hubo reclamos por la falta de anuncios concretos para medidas estructurales que reviertan la situación.

En la práctica, muchos municipios continúan dependiendo de transferencias provinciales que, según señalan, llegan de manera irregular o discrecional, lo que limita su capacidad de planificación y gestión. Cabe destacar que intendentes de distintos puntos de Corrientes advierten desde hace meses sobre las dificultades para sostener servicios básicos, ejecutar obras y afrontar gastos corrientes, en un escenario donde los fondos disponibles resultan insuficientes.

En su contradicción, la semana pasada, el mandatario celebró en su cuenta X (ex Twitter) la cercanía y el diálogo con Nación: "Agenda de trabajo con la Nación para gestionar lo que Corrientes necesita. Con Luis Caputo y Diego Santilli avanzamos con el diálogo para el respaldo de inversiones que potencien el desarrollo de Corrientes, principalmente en materia de infraestructura vial y portuaria".

Aún con este diagnóstico, según NEA Hoy, recientemente el gobernador aseguró que se están "mejorando algunos índices" y pateó la posibilidad de un aumento salarial: "Esperemos que pronto lo podamos anunciar".

En conferencia de prensa, el mandatario radical no se pronunció en detalle sobre los incrementos que esperan los empleados, sobre todo los docentes, quienes son los más perjudicados por sus políticas. En relación con la situación que padecen los maestros, Valdés sostuvo que hablará con la ministra de Educación, Ana Miño, "para ver" si se realiza una reunión "con los gremios".

La relación Valdés-Milei

La participación del gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, en la “Argentina Week” en Estados Unidos dejó en evidencia no solo una agenda centrada en inversiones, sino también el sostenido acercamiento de su gestión al gobierno del presidente Javier Milei.

Durante su estadía en Nueva York, Valdés mantuvo reuniones con actores relevantes del sector privado como Amazon y participó de encuentros estratégicos en el Bank of America, donde se abordaron oportunidades en agroindustria, energía y financiamiento. Sin embargo, el hecho político más significativo fue su presencia junto a Milei en la apertura del foro, donde compartió una foto institucional con el mandatario y con Karina Milei.

Ese gesto no fue aislado, sino que se inscribe en una serie de señales que muestran un vínculo en construcción. En los últimos meses, Valdés acompañó en el Congreso distintas iniciativas impulsadas por el oficialismo nacional, consolidando una relación de cooperación que se sostiene tanto en lo político como en lo institucional.

Sin embargo, esta relación comienza a mostrar sus primeras tensiones. El senador provincial y hermano del actual gobernador correntino, Gustavo Valdés, marcó distancia de la gestión de Javier Milei, al asegurar que el enfoque exclusivo en la macroeconomía descuida sectores clave. "Es difícil salir adelante si no tenemos una política productiva, industrial y de fomento a la tecnología", sentenció el exmandatario, quien además vaticinó que en pocos meses comenzará un clima de "agitación política" de cara a la campaña presidencial.

Por la crisis de las arcas provinciales, Valdés negoció con Milei el envío de $40 mil millones

El gobernador Valdés acordó con el gobierno de Milei el envío de $40 mil millones de pesos para solventar el sistema previsional. Esto se da en una creciente tensión provincial en el que se vio obligado a renunciar el ex ministro de Economía de Corrientes.

Según informó NEA Hoy, el convenio fue formalizado en la ciudad de Buenos Aires tras una reunión entre el gobernador y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. Los fondos estarán destinados al Instituto de Previsión Social (IPS), que administra las jubilaciones y pensiones de más de 32.000 beneficiarios en la provincia.

Desde el Ejecutivo correntino señalaron que el acuerdo permitirá aliviar la situación financiera inmediata del sistema previsional, que en los últimos años debió ser sostenido con recursos propios ante la interrupción de los envíos nacionales. Sin embargo, aclararon que los fondos no son de libre disponibilidad y que estarán exclusivamente afectados al pago de jubilaciones.

El propio gobernador definió la transferencia como un “adelanto a cuenta”, en referencia a que el reclamo por el total de la deuda continúa vigente. Meses atrás, la provincia había estimado que la Nación adeudaba cerca de $142.000 millones, sin incluir los montos correspondientes a 2025. En ese sentido, el acuerdo actual cubre solo una parte de esa cifra y deja abierta la discusión por el resto.