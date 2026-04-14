En medio de la crisis, Valdés patea el aumento para los trabajadores de Corrientes: "Esperemos que pronto"

Mientras los trabajadores estatales sufren las consecuencias del ajuste, el gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, aseguró que se están "mejorando algunos indíces" y pateó la posibilidad de un aumento salarial: "Esperemos que pronto lo podamos anunciar".

En conferencia de prensa, el mandatario radical no se pronunció en detalle sobre los incrementos que esperan los empleados, sobre todo los docentes, quienes son los más perjudicados por sus políticas. En relación con la situación que padecen los maestros, Valdés sostuvo que hablará con la ministra de Educación, Ana Miño, "para ver" si se realiza una reunión "con los gremios".

Los gremios solicitan la reapertura de la mesa de negociación salarial para discutir la compensación del incremento acumulado del costo de la canasta familiar y los servicios desde agosto 2025 hasta abril 2026. El petitorio lo presentaron junto a ATSA que nuclea a los trabajadores de la salud.

El gobernador correntino también se refirió a la situación de los municipios que tienen complicaciones por la caída de los ingresos federales. "La situación es la misma que a nivel país, un contexto donde cae la coparticipación y faltan recursos y eso impacta sobre todo en las Municipalidades más chicas", afirmó.

"Vamos a buscar un orden junto a los intendentes con mucha gestión. Tenemos un compromiso que son deudas contraídas y debemos cobrarlas", aseguró respecto de los anticipos de coparticipación que solicitaron titulares de Ejecutivos Municipales. No obstante, indicó que "existe una transición". Y que las "nuevas administraciones lo van sintiendo". Pero, irán trabajando en conjunto.

En lo que respecta a impuesto a los combustibles, que forma parte de un reclamo de los gobernadores al presidente Javier Milei, Valdés sostuvo que continúa vigente. Como el Gobierno nacional no avanza con obras viales, la provincia solicitó su traspaso para su administración y ejecución.

El gobernador sostuvo que hablará con la ministra de Educación "para ver" si se realiza una reunión con los gremios docentes.

Por la crisis de las arcas provinciales, Valdés negoció con Milei el envío de $40 mil millones

El gobernador Valdés acordó con el gobierno de Milei el envío de $40 mil millones de pesos para solventar el sistema previsional. Esto se da en una creciente tensión provincial en el que se vio obligado a renunciar el ex ministro de Economía de Corrientes.

Según informó NEA Hoy, el convenio fue formalizado en la ciudad de Buenos Aires tras una reunión entre el gobernador y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. Los fondos estarán destinados al Instituto de Previsión Social (IPS), que administra las jubilaciones y pensiones de más de 32.000 beneficiarios en la provincia.

Desde el Ejecutivo correntino señalaron que el acuerdo permitirá aliviar la situación financiera inmediata del sistema previsional, que en los últimos años debió ser sostenido con recursos propios ante la interrupción de los envíos nacionales. Sin embargo, aclararon que los fondos no son de libre disponibilidad y que estarán exclusivamente afectados al pago de jubilaciones.

El propio gobernador definió la transferencia como un “adelanto a cuenta”, en referencia a que el reclamo por el total de la deuda continúa vigente. Meses atrás, la provincia había estimado que la Nación adeudaba cerca de $142.000 millones, sin incluir los montos correspondientes a 2025. En ese sentido, el acuerdo actual cubre solo una parte de esa cifra y deja abierta la discusión por el resto.