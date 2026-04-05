Construcción a la deriva en Corrientes: advierten por obras "escasas" y piden una audiencia a Valdés

Las políticas del presidente Javier Milei afectan gravemente a la obra pública de Corrientes. El secretario general de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) provincial, Juan de Dios Ávalos, advirtió que las obras en el territorio "están medio escasas" y los proyectos vigentes "no son de mucha magnitud".

Según detalló, la actividad hoy se sostiene con "obritas chicas", como refacciones de escuelas, comisarías o intervenciones menores en infraestructura del Poder Judicial, en localidades como Paso de los Libres y Santo Tomé. Al freno total de la Autovía Ruta Nacional N° 12, se añadió recientemente el despido de trabajadores en la planta de tratamiento de líquidos cloacales ubicada en el predio de Santa Catalina, en la Capital provincial.

La parálisis de la construcción impacta de lleno en los indicadores sociales de la provincia que gobierna Juan Pablo Valdés. Según los últimos datos del INDEC, el aglomerado registró una suba en su tasa de desempleo, reflejando el impacto de la crisis económica nacional en la región. Mientras que en el cuarto trimestre de 2024, la desocupación en la Capital correntina era apenas del 1,9%, las cifras de 2025 revelan que trepó al 6,1%.

Este incremento de 4,2 puntos porcentuales sitúa a la ciudad como uno de los puntos del país donde más se deterioró la oferta laboral, afectando a unas 8.000 personas que buscan trabajo activamente y no lo encuentran.

De acuerdo con el secretario general Ávalos, existe una brecha temporal preocupante entre los anuncios y la generación real de empleo. "Si uno ve la letra chica, dice 'el proyecto de mi gobierno', pero eso puede durar 4 o 5 meses para hacer la presentación del plan o la factibilidad de la tierra", explicó el dirigente a Radio Sudamericana.

Frente a este escenario, el referente gremial confirmó que solicitó una audiencia con el mandatario radical, aunque hasta el momento no obtuvo una respuesta favorable.

Pobreza: Corrientes, por encima de la media nacional

La provincia de Corrientes cerró el segundo semestre de 2025 con 31,3% de pobreza y 7,6% de indigencia. Si bien quedó por debajo del promedio regional del NEA en pobreza, se ubicó por encima del promedio nacional y también superó la media nacional en indigencia. En números absolutos, Corrientes registró 123.616 personas pobres y 29.958 indigentes sobre una población de 395.484 personas.

La provincia también mostró una mejora respecto del segundo semestre de 2024, cuando la pobreza había sido del 36% y la indigencia del 7,7%. En relación con el primer semestre de 2025, cuando la pobreza fue del 37,4% y la indigencia del 6,5%, se observa una baja en pobreza, pero una indigencia que se mantuvo en niveles altos y prácticamente estancados.

En ese contexto, la réplica del modelo de ajuste nacional por parte del exgobernador Gustavo Valdés y su hermano, el actual mandatario Juan Pablo Valdés, profundiza la crítica situación. De acuerdo a la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) publicada por el Indec, el aglomerado urbano correntino registró un marcado ascenso en su tasa de desempleo: mientras que en el cuarto trimestre de 2024 la desocupación en la capital correntina era apenas del 1,9%, las cifras del cierre de 2025 revelaron que trepó al 6,1%.