Crece el uso de bicicletas por la crisis de Valdés: los correntinos no pueden pagar el colectivo y buscan alternativas

La crisis económica y la suba sostenida del boleto de colectivo obligan a los correntinos a realizar cambios en los hábitos de movilidad en la Capital. El incremento del precio del combustible, junto con el encarecimiento de la tarifa y la reducción de frecuencias, impactan directamente en el bolsillo de los usuarios, que optan por utilizar bicicletas para ahorrar dinero y subsistir.

En ese contexto, Samuel Fernández, vendedor de un comercio de la ciudad, indicó que en los últimos meses se registró un notable aumento en las consultas y en las ventas. “Cada vez más personas se acercan buscando una bicicleta para reemplazar la moto, el auto o incluso el colectivo. Es una opción que permite mayor previsibilidad en los gastos y también independencia en los horarios”, señaló.

Fernández señaló que la crisis "lleva a que mucha gente busque opciones más confiables y accesibles”. En diálogo con la Redacción de Radionord, destacó que predominan los modelos urbanos y de bajo costo, como bicicletas playeras y mountain bikes económicas, pensadas para el uso cotidiano.

Respecto a los precios, precisó que actualmente una bicicleta básica se consigue entre los 180.000 y 250.000 pesos, mientras que las mountain bike oscilan entre 250.000 y 600.000 pesos o más. “A pesar de los aumentos, sigue siendo una inversión mucho más conveniente a largo plazo frente a otros medios de transporte”, afirmó.

La Municipalidad multará a las empresas por el recorte del servicio de colectivo

Tras dos semanas de un "lockout" patronal parcial, donde los colectivos dejan de circular o reducen drásticamente su frecuencia durante la noche, la Municipalidad confirmó que habrá multas severas para las empresas concesionarias.

Las compañías Ersa y San Lorenzo anunciaron la paralización del servicio: las unidades dejan de funcionar desde las 22 y retoman su recorrido recién desde las 6. La situación refleja un deterioro progresivo en la prestación del servicio, con impacto concreto en miles de usuarios que dependen del transporte para realizar sus actividades diarias.

"Las empresas Ersa y transporte San Lorenzo informaron que el corte de servicios responde pura y netamente a una decisión empresarial. UTA no esta realizando medida de fuerza, es decir, no es un paro convocado por la seccional Corrientes", informó el delegado de UTA, Diego Sabao, en declaraciones para El Litoral.

La medida adoptada no es un hecho aislado, sino que se enmarca en un reclamo nacional de los empresarios por la quita de subsidios y el aumento de costos. A través de un comunicado, las cámaras empresarias del sector señalaron que la decisión responde al “aumento intempestivo del gasoil” y a la falta de actualización en los ingresos que perciben por operar el servicio. Según explicaron, la suba del combustible impactó de lleno en la estructura de costos, sin que exista una compensación por parte del Estado.