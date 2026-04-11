La morosidad en su punto más alto desde 2004: el 11,2% de las familias no pueden pagar

Mientras desde el gobierno de Javier Milei piden "paciencia" a la población ante los malos números de empleo, inflación y actividad económica, las familias argentinas se endeudan cada vez más y el índice de morosidad ya alcanzó niveles históricos. Según datos oficiales, el atraso de las familias para pagar sus obligaciones llegó en febrero al 11,2% y es la cifra más alta desde 2004.

De acuerdo a estimaciones de la consultora 1816 en base a datos de la Central de Deudores del Banco Central, la cantidad de personas con atrasos en sus pagos no para de subir hace 16 meses. En enero de este año, este indicador había dado 10,6%, y para febrero -último mes reportado- ya llegó al 11,2%.

Comparado con inicios de 2025, el porcentaje de créditos de los hogares en situación irregular se situaba apenas en el 2,67%. Según el estudio de la consultora, que 11 de cada 100 familias tengan problemas para pagar sus deudas es el número más alto desde hace 22 años.

En el ámbito empresarial, el nivel de incumplimiento de pagos se mantiene relativamente bajo, alrededor del 2,9%. Sin embargo, al considerar el conjunto del sector privado, la morosidad registró una leve suba al pasar del 6,4% al 6,7%, lo que implica un incremento de 0,3 puntos porcentuales.

En paralelo, los créditos no bancarios generan preocupación al analizar el panorama general. En este segmento, la mora en los hogares llegó al 30% en febrero, lo que representa más de 2 puntos porcentuales por encima del registro de enero, según datos de la consultora.

El impacto en las billeteras digitales

En este mundo también hay signos de alerta, con un crecimiento marcado en los niveles de irregularidad. En Mercado Pago se registró una morosidad del 14,7% en el último año, de acuerdo con los datos más recientes correspondientes a enero, lo que implica un salto significativo frente al 5,5% previo.

Además, dentro de las entidades financieras no bancarias, los niveles de morosidad pueden escalar hasta el 36% en los casos más críticos.

El ninguneo de Caputo

El fin de semana pasado, el ministro de Economía, Luis Caputo, ninguneó el endeudamiento familiar al comparar la situación en otros países donde "la gente vive con deuda".

"Hay un consumo diferente. Hoy la gente se pueda dar el lujo porque hay crédito", festejó Caputo en una entrevista con La Nación+, en la que aseguró que no hay una baja general del consumo, y puso como ejemplo el caso de las ventas de autos y motos.

También defendió que los ciudadanos incrementen sus deudas al agregar que "en la mayoría de los países la gente vive con deuda, lo que pasa es que las honra".