Los teléfonos secretos de Milei, la salida de Adorni, las PASO de Kicillof y el hambre que acecha en las barriadas

-Tengo 3 tomates caseros y un choclo, los planté yo en el fondo de casa. Necesito harina.

-Yo los quiero, tengo un kilo de harina para vos. No me das un choclo más?

-Dale, nos vemos en la feria a la tarde. A eso de las cinco

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Eugenia Díaz y Francisca Duarte viven en el barrio Obligado, en San Miguel, y van todos lo sábados a la feria de la plaza La Olla. Muchas veces pactan las operaciones antes en un grupo de whatsapp. Siempre fue una feria en la que se vendían productos diversos de bajo precio, pero la escasez la fue convirtiendo en una feria de trueque: no hay plata. Los últimos meses, parte del intercambio es de alimentos. Se trata de los ingredientes para la próxima comida. El fenómeno se repite en la feria de Solano en Quilmes y en otras del conurbano.

“Las ferias de venta se transforman en ferias de trueque porque no hay un peso. No hay trabajo y mucha gente está endeudada con prestamistas del territorio. El transa le da plata a un almacén que te lo ofrece y te aclara de dónde viene. Le piden a uno y luego al otro para pagarle al primero hasta que un día ya no tienen a quién pedirle y se quedan sin un peso”, cuenta a El Destape Nicolás Carpresi, coordinador del MTE. “Los comedores triplicaron la cantidad de gente que venia un par de años atrás y ya son más que en la pandemia. En esa época, en nuestro comedor en Constitución en la sede central de la UTEP, dábamos 3500 raciones diarias; ahora superan las 4000. Ya no atendemos todos los días, solo lunes miércoles y viernes y muchas veces la gente se va sin comer porque se nos acaban los alimentos”.

La miseria no habita solo en el conurbano bonaerense: “La situación social está cada vez peor y todo atravesado por la droga. Pibes, e incluso pibas, de 10 u 11 años venden y consumen droga. La situación alimentaria es dramática”, narró a este medio Hernán Sorrequieta, responsable de UTEP Rosario. Hambre y droga, difícil mezcla.

Recesión, desempleo, diez meses de suba de la inflación, desplome del consumo. Los duros datos de la economía resienten la cotidianidad de los hogares de los barrios humildes. Los últimos meses fueron los peores. La pobreza avanza.

Los barrios más pobres de la provincia de Buenos Aires la pasan mal desde hace rato. La pandemia los golpeó duro. Mas tarde el final del gobierno de Alberto Fernández con mas de un 200% de inflación anual. Luego llegó Milei, que con una mega devaluación generó una disparada de precios de un 60% en tres meses. Hasta fin de 2023 había trabajo, ahora el desempleo crece. Los últimos meses los precios se dispararon dejando aún más atrás al salario.

Según datos del Cepa, desde octubre pasado, mes en que ganó Milei, los alimentos subieron un 18%, la carne, un 30%, la electricidad y el gas, también un 30%, el transporte publico, un 20% y el promedio de salarios, apenas un 8%. En esas circunstancias el gobierno redujo la ayuda social.

“Del recorte de más de 10 puntos del PBI que hizo Milei en el gasto público desde diciembre de 2023, casi 2 puntos se explican por el ajuste en los programas sociales”, publicó Gabriel Sued en El Destape este viernes. La combinación de la AUH y la Tarjeta Alimentar viene perdiendo poder de compra desde noviembre de 2024 en relación con las canastas de consumo -la total y la alimentaria-, según un estudio de la Universidad Católica Argentina. Esta tendencia se agravó en los últimos cinco meses por el crecimiento de esas canastas por encima de la inflación, índice por el que se actualiza la AUH. En términos absolutos, el mayor recorte que hizo Milei recae justamente en los programas de asistencia social, que perdieron más de 20,8 billones de pesos, según un cálculo del Instituto Argentino de Análisis Fiscal.

“Los pobres viven un momento de economización total de la vida cotidiana. Hay un recorte de horizontes temporales: qué comemos mañana en el caso de que comamos”, explica a El Destape el sociólogo Pablo Semán. “La única esperanza que tienen es perder lo menos posible”.

A pesar de la miseria, el Gobierno sigue apretando: esta semana se eliminó el plan Potenciar Trabajo y el Plan Remediar.

La situación social, invisible para el gobierno, se deteriora y acarrea consecuencias múltiples. La vida de los jóvenes en las barriadas duele. Casi no hay trabajo y los pocos empleos que hay no te llenan la panza. Sin futuro posible, viven en un continuo presente degradado a fuerza de adicciones, violencia y criminalidad.

"Hacés más plata robando que laburando" (José, 16 años).

"Acá en la albañilería no pagan mucho, es difícil que te levantes 500 lucas por mes. Es lo que podés hacer robando en una noche" (Augusto, 17 años).

“En un trabajo tenés que ir todos los días, no ganás nada y tenés que esperar a que termine un mes. Si robás en un mes levantás dos palos, tres palos o más” (Giuliano, 17 años).

"Cuando salís como que te ganás el respeto de los demás, te hacés un nombre, te hacés conocido, saben tu nombre" (Lucio, 18 años).

Los relatos forman parte de un informe recién finalizado por el Instituto Universitario CIAS, dirigido por Rodrigo Zarazaga. “Si al trabajo cuesta conseguirlo, las actividades delictivas no tienen barreras de edad y la red de vínculos construida en la calle hace que el acceso sea sencillo, a veces obligado, como en el caso de muchos soldaditos. En términos de ingresos los números no dejan lugar a dudas, y la actividad parece mucho más redituable que el trabajo”.

La explicación corre por cuenta de los autores del informe: Daniel Hernández y Gonzalo Elizondo, quienes lo titularon “Vivir en el presente. Voces de jóvenes excluidos de barrios populares”. A los jóvenes los llaman ‘los presentistas’.

"Estaba llevando un paquete y me di cuenta de que si se enteran de que estoy trabajando para acá (para un transa de otro territorio) me iban a matar a mí y a mis hermanitas” (Fernanda, 17 años)

Acá es muy jodido: vos te juntás a jugar a la pelota o a tomar un mate y, como si nada, vienen y pum, se agarran a tiros o 'vamos a robar', pum, caés preso o 'vamos a robar' y pum, caés muerto. Es así, o terminás vendiendo faso en la esquina o terminás muerto” (Brian, 18 años).

Con familias quebradas, colegios desbordados, organizaciones sociales debilitadas, rodeados de violencia, sin contención y sin un futuro a la vista, los pibes y pibas son cooptados por los narcos.

“Los transas alquilan una casa en tu cuadra y hacen que te vuelvas soldadito sí o sí... así no los podés denunciar” (Yolanda, 19 años)

“Se trata de jóvenes cuyos relatos se recortan casi exclusivamente sobre el presente, no proyectan ni aspiran a un futuro, tampoco reclaman uno y cuando manifiestan alguna expectativa esta se concentra en “rescatarse”, es decir, en dejar la vida de consumo y delito”, relata el informe.

"Si pasás de acá para allá te paran, te buscan en la página donde tienen a todos anotados, todos están fichados" (Yolanda, 19 años)

"Mi sueño es ser alguien en la vida, tener mi trabajo, mi sueldo todos los meses, no hacer cosas malas como las que ando haciendo ahora para tener plata" (Lara, 20 años)

“Los datos macro económicos no alcanzan para dimensionar la gravedad de la crisis social porque hay un dato que falta: el Estado ausente se nota en el territorio. Esa ayuda falta y no tiene reemplazo”, comento a El Destape Emilio Pérsico, del Movimiento Evita. Y agregó: “Los 78 mil pesos de los 900 mil planes que se eliminaron se van a sentir fuerte en las barriadas: en la gente y en los comercios”. Nicolás Carpresi, del MTE, agrega: “Los 78 mil pesos del plan son tres garrafas o 5 kilos de carne o la luz. Con los 78 mil ordenabas los primeros días del mes”.

Desde que asumió Milei los alquileres subieron un 423 %, el doble que la inflación. Los desalojos por falta de pago ya suponen el 17% del total de alquileres. El transporte publico en Amba subió un 1000%.

Sin colectivos y sin vocero

Con precios subiendo y salarios cayendo, con pluriempleo y transporte caro, llegó la reducción del servicio de colectivos. El problema creció durante el 2025 e hizo eclosión con los aumentos de combustibles fruto de la guerra de Medio Oriente.

El jueves a la noche los programas de noticias mostraban un reloj que revelaba las horas que faltaban para un anunciado paro de colectivos. Mientras la gente le sumaba rating a la TV sufriendo la angustia de no saber cómo llegaría al otro día al trabajo, el gobierno hizo silencio. No hablaron del inminente paro de transporte ni Manuel Adorni ni Javier Lanari ni ningún otro funcionario. Solo había especulaciones periodísticas. Sin colectivos y sin vocero, el vacío de poder era notorio. ¿Hay alguien gobernando?

Crisis, corrupción, medios e internas

En el contexto de la crisis económica y social comenzaron a conocerse casos de corrupción de distinto calibre. Las denuncias realmente graves son las que complican a los hermanos Milei: Libra y Andis. Pero hoy los funcionarios judiciales se apuran a investigar un viaje a Uruguay o un pasaje a Nueva York. El juez Ariel Lijo, que tiene la causa del Correo hace una década con un relamo de 4300 millones de dólares, apura el tranco por un pasaje de 5000. En un pais en el que los políticos viven en pisos en Puerto Madero, Adorni quizá quede en la historia como el jefe de Gabinete que cayó por comprar un departamento en Caballito.

Medios como TN y La Nación +, que hasta hace semanas dedicaban la mayor parte de la programación a seguir golpeando al kirchnerismo, indignándose incluso porque Cristina salía al balcón, se convirtieron en férreos críticos del gobierno.

Los grandes medios y un sector de la justicia le empezaron a bajar el pulgar a Milei. Existe una conclusión generalizada de que ya no les sirve. También juegan cuestiones sectoriales y hasta personales. Clarín, en su pelea por el negocio del futbol con la AFA, le desconfía a Milei. Piensan que la llegada de Juan Bautista Mahiques al gobierno es el ingreso del chiqui Tapia al círculo gubernamental. Hasta creen que el propio presidente quiere ser parte del negocio del balón pie. La Nación hace rato que juega con Clarin. Hay quienes dicen que Héctor Magnetto pagó una deuda del diario de los Mitre y se quedó con una parte. En la Rosada se contaba estos días que Fernán Saguier, director de La Nacion, se reunió con Milei en Olivos y la reunión terminó mal: el presidente requirió el despido de importantes periodistas del grupo y ante la negativa lógica del hombre que dirige el que para muchos es el diario mejor escrito de la Argentina lo hizo sacar por la seguridad de la quinta.

El miércoles a las 11.30 de la noche se pudo ver en televisión una metáfora perfecta de la actual situación de Milei. Un movilero le pone el micrófono a una señora mayor que hizo cola mas de una hora para subir al colectivo. “Dígales que nos manden algún avión privado para llevarnos o una jubilada que nos preste plata. Gracias Adorni, gracias Milei, hijo de puta, ibas a pelear contra la casta y la casta son tu hermana y Adorni”. En una nota de un minuto estaba la crisis económica y la corrupción. Pero la historia no termina ahí: el micrófono era de La Nación + y el periodista en piso que repetía “es cierto, te lo dije”, era Esteban Trebucq. Milei está solo.

Las criticas de los medios en muchos casos se alimentan de información de la misma casa Rosada. A la crisis económica, la corrupción y el ataque de los medios se suma la interna. Ya no es solo Santiago Caputo contra Karina Milei: ahora se agregó Sandra Pettovello, que se jugó sola en el despido de su jefe de Gabinete por un crédito del Banco Nación dejando mal parado a Luis Caputo, que no castigó a sus funcionarios por igual conducta. La otra que está al acecho es Patricia Bullrich. Cuando comenzó el affaire Adorni pensó en la ciudad, ahora se ve con la banda presidencial. Un ministro cuenta que se va a hacer su jubilación demandando por daños y perjuicios a otro funcionario. “Me traicionaron los propios”, aclara. Demasiados problemas para un gobierno.

La oposición apura el paso

Ya aparecen encuestas que le dan a Axel Kicillof una ventaja de 9 puntos sobre el presidente. Puede ser solo una foto. Siempre es posible que cuando llegue el día de votar, la gente, aunque este muy enojada con Milei, lo vote. Casi pasa con Bolsonaro después de la pandemia, cuando dejó que mueran 700 mil brasileños diciendo que era una gripezinha. Lula, en una alianza con prácticamente todo el espectro político, apenas le ganó por un punto. Pero la oposición ve la situación del gobierno y apura el paso.

Hay un jugador que está en la final: Axel Kicillof. Cualquier interna o Paso lo tiene como protagonista. Un grupo trabaja en la organización de un sector de centro derecha. “Si Milei está en 40 puntos hay que hacer una paso con Kicillof por un lado y nosotros por el otro. El que gana lo enfrenta. Si el gobierno sigue cayendo vamos cada uno por su lado y el que no entra a la segunda vuelta apoya”. La reunión de Nicolás Massot y Emilio Monzó con el gobernador bonaerense fue en ese sentido. Miguel Ángel Pichetto trabaja con el mismo objetivo y hablan de sumar a Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal. Ese sector no encuentra aún un candidato seductor. Por estos días surgió el nombre del banquero Jorge Brito. El empresario dice que “esta dispuesto a participar en un armado, pero no a ser candidato”. El otro es Sergio Uñac, pero el ex gobernador sanjuanino cuenta por lo bajo que lo que busca es posicionarse para ser el candidato a vice de Kicillof. En capital, el PJ ya piensa en una PASO con Horacio Rodríguez Larreta y Martín Lousteau.

Milei, los 10 telefonos y los rusos

El 5 y 6 de abril de 2025, inmediatamente después del bloqueo de fondos en cuentas vinculadas a la criptoestafa, se dieron de alta 10 líneas telefónicas prepagas a nombre de Javier Milei. El contacto que se dio para el alta de esos teléfonos fue el de Karina Milei. Para el querellante del caso libra Martín Romeo se trató de una maniobra de encubrimiento. El dato lo publicó Franco Mizrahi en El Destape esta semana. Por otro lado, los sobre precios en las compras de Andis llegan al 2000%. La libertad de los hermanos Milei depende de la decisión de los jueces de en qué momento avanzar. Si el círculo rojo le suelta la mano el presidente se pueden quedar sin poder y sin libertad. Algunas señales indican que el proceso comenzó. El presidente lo sabe y vive nervioso, paranoico: entre conspiraciones rusas y el temor a traiciones internas, descarga sus bronca y sus miedos en las redes. Pero no gobierna.