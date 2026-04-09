Marchas en todo Corrientes: docentes rechazan las políticas de hambre de Valdés y reclaman aumentos inmediatos

La tensión entre los docentes y el gobierno de Juan Pablo Valdés sigue escalando y la crisis salarial profundiza la furia de uno de los sectores más castigados por las medidas del mandatario radical. Este jueves, los docentes dutoconvocados volverán a manifestarse en la Capital provincial para rechazar el incremento del 6% otorgado por el Ejecutivo, cifra que califican de "insuficiente" y "fuera de toda realidad económica".

La concentración está prevista para las 19 en la plaza 25 de Mayo, frente a la Casa de Gobierno. Desde allí, los manifestantes iniciarán una caminata por la peatonal Junín que culminará en la plaza Cabral con una asamblea abierta para definir los pasos a seguir. Durante la marcha por la peatonal, los maestros distribuirán folletos con un petitorio que incluye puntos críticos.

Los trabajadores de la educación exigen una recomposición salarial inmediata que sitúe el sueldo por encima de la Canasta Básica, garantizando que "ningún trabajador viva bajo la línea de pobreza". Asimismo, exigen que todos los códigos y aumentos se incorporen directamente al sueldo básico para respetar la escala salarial y fortalecer nuestro sistema previsional.

Además, señalan que la crisis en la obra social provincial "es insostenible". "Exigimos el correcto funcionamiento del IOSCOR, garantizando una cobertura completa y efectiva en todas las prestaciones. Ante las falencias actuales que ponen en riesgo la salud de los afiliados, planteamos la necesidad de un sistema opcional que permita elegir una cobertura digna y eficiente", aseguraron.

También reclaman el cumplimiento del 82% móvil y la eliminación de las trabas burocráticas que demoran los trámites previsionales. En el ámbito activo, piden el "cumplimiento estricto" del Estatuto Docente, garantizando procesos de titularización transparentes y el pago de haberes en tiempo y forma.

Según detalló Perfil, la protesta no se limitará a la Capital: el colectivo instó a que en cada localidad de la provincia se haga visible la situación. "Cuando la comunidad y los docentes se expresan con firmeza, la voz se escucha. Defendamos el valor de la educación pública", dijeron en su convocatoria, apelando a una mayor "sensibilidad" por parte de los gobernantes ante la pérdida del poder adquisitivo.

La oposición pide interpelar a dos ministros por descuentos "irregulares" a docentes

El bloque peronista impulsa un proyecto de resolución para citar a interpelación a la ministra de Educación, Ana Miño, y al ministro de Hacienda, Héctor Grachot. La iniciativa busca que los funcionarios expliquen los descuentos aplicados a los haberes de marzo, calificados como "irregulares" por la oposición.

El gobernador Valdés lleva adelante un profundo ajuste contra los trabajadores de la educación. En este marco, los últimos recortes se aplicaron sobre el Código 193 y el Código 632, correspondiente al Complemento Docente Provincial, creado mediante el Decreto 355/24 para compensar la eliminación del FONID, dispuesta por el presidente Javier Milei, y funciona como un adicional vinculado a la asistencia.

Los legisladores peronistas buscan que los integrantes del Gabinete de Valdés den explicaciones: "Es imperativo respetar los principios de publicidad y transparencia de los actos de gobierno", destacan los autores del proyecto, amparándose en el artículo 203 del Reglamento de la Cámara y el artículo 111 de la Constitución Provincial para ejercer el control sobre el Poder Ejecutivo.

De acuerdo a lo detallado por Perfil, los fundamentos del texto hablan de una "clara gravedad institucional" y exigen precisiones sobre la normativa que respaldó las quitas salariales. La iniciativa tomará estado parlamentario en la próxima sesión, ya que finalmente el miércoles no hubo plenario, ocasión en la cual se preveía abordar el proyecto de Ficha Limpia para todos aquellos candidatos que se presenten para cargos electivos y para funcionarios provinciales.