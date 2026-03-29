Conflicto docente en Corrientes: maestros coparon las calles para visibilizar los reclamos a Valdés

Docentes autoconvocados se concentraron en la capital provincial. (Foto: Norte Corrientes).

Pese a que el gobernador Juan Pablo Valdés debió retroceder en los descuentos de haberes y aplicar el pago salarial completo de los docentes correntinos, el conflicto entre el sector educativo y el mandatario radical se profundiza. Una vez más, educadores de toda la provincia alzaron la voz tanto en la capital correntina como en el interior provincial en rechazo al ajuste y para que sus reclamos se materialicen.

Durante la mañana de este sábado, los maestros autoconvocados de la ciudad de Corrientes volvieron a manifestarse sobre la avenida 3 de Abril, uno de los principales accesos a la capital provincial y vía de conexión con el Puente Interprovincial General Belgrano. La protesta fue sin corte de la arteria principal, solo estuvieron con sus banderas, pancartas y altoparlantes frente al Hospital Escuela, ubicado entre Córdoba y Mendoza, visibilizando sus pedidos.

Los docentes dicen no al 6% de actualización salarial propuesto por el Ejecutivo provincial, exigen un salario por arriba de la línea de pobreza, blanqueo de todas las sumas en negro en el sueldo y aumentos a jubilados docentes. Asimismo, piden escuelas en óptimas condiciones, la intangibilidad salarial, respeto del derecho a huelga y el funcionamiento del Ioscor en toda la provincia.

En este contexto, también hubo movilización en las Cuatro Bocas, en Saladas, en el cruce de las rutas Nacional 12 y Provincial 27, donde los docentes se apostaron con carpas, banderas y pancartas donde visibilizaron sus reclamos a los vehículos que pasaban por la carretera. Allí sí interrumpieron uno de los carriles dejando circular de manera alternada a autos y camiones, a modo de protesta. Lo mismo ocurrió en los accesos a las ciudades de Goya, Mercedes y Curuzú Cuatiá, entre otras localidades, donde los educadores realizaron protestas en la ruta.

En la capital correntina, el referente de los trabajadores de la educación correntina no vinculados a los gremios del sector, Adán Luis Palacios, explicó por altoparlante los motivos de la protesta: "Estamos acá porque pedimos que los pluses se sumen al básico, es simple, la sociedad tiene que entender que nosotros no podemos vivir con pluses y con bonos, es decir, necesitamos que todo pase al sueldo básico. Que se respete la jerarquía y antigüedad del docente. Basta de códigos de presentimos. Es importante que el docente recupere su dignidad", expresó Palacios de acuerdo a lo detallado por Norte Corrientes.

Los maestros se movilizaron en distintos puntos de la provincia para profundizar sus reclamos. (Foto: Norte Corrientes).

Corrientes: renunció el ministro de Economía y Valdés admitió errores en su gestión

Tras la decisión de descontar el día a quienes se adhirieron al paro del pasado 2 de marzo, el gobernador Valdés se vio obligado a solicitar la renuncia del ministro de Economía, Marcelo Rivas Piasentini. Al ser consultado por la prensa local, el mandatario radical argumentó el error, ya que su "gobierno está empezando".

"Nosotros no invitamos nada, el decreto ya estaba. Esto llevó a la acumulación de dos ítems que se volvió excesivo, y eso nos llevo a tener una contemplación y volver para atrás. No contempla parcialidad", detalló el mandatario radical a Radio Dos 993 mientras que confirmó que "los descuentos están totalmente reintegrados y que ya está solucionado".

Los recortes se habían aplicado sobre el Código 193 y el Código 632, correspondiente al Complemento Docente Provincial, por lo que cabe aclarar que este último fue creado mediante el Decreto 355/24 para compensar la eliminación del FONID y funciona como un adicional vinculado a la asistencia.

El impacto de la medida profundizó el malestar en un contexto ya complejo, caracterizado por incrementos salariales considerados insuficientes. Al reclamo de SUTECO se sumaron otros gremios como ACDP y AMET, lo que consolidó un frente común que elevó la presión sobre el Ejecutivo provincial.