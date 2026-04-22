La Bancaria anunció un paro de los doce tesoros regionales por 24 horas para el lunes 27, en rechazo a la decisión de las autoridades del Banco Central (BCRA) de cerrar esos tesoros nacionales y en repudio a las "intimidaciones y amenazas" de la cúpula de la entidad monetaria nacional.

"Ante la falta de diálogo y el estancamiento de las negociaciones con las autoridades del BCRA sumado a las intimidaciones y amenazas que recibieron los trabajadores y trabajadoras de dicha entidad, que podrían perder 32 puestos de trabajo por el cierre de 12 tesoros regionales, los cuerpos orgánicos de la Asociación Bancaria han decidido efectuar el día lunes 27 de abril un paro de 24 horas en los 21 tesoros regionales distribuidos en todo el país", señaló el comunicado del gremio que lidera Sergio Palazzo.

Según especificaron, "no habrá operaciones" en los tesoros nacionales, "lo cual implica que ese día no haya traslado ni abastecimiento de dinero en aquellas entidades financieras que requieran dicha operatoria".

La Bancaria afirmó que "de no obtener respuestas satisfactorias en la mesa de negociación con las autoridades de dicho órgano rector, se profundizará el plan de acción, con medidas de fuerza en todas las entidades oficiales y privadas que alberguen estos tesoros regionales".

"Exigimos garantizar la estabilidad laboral y condiciones de trabajo de todos los compañeros involucrados, y reiteramos nuestro compromiso con la defensa del empleo de las y los trabajadores bancarios", reclamaron, para luego concluir rechazando el "achique en el BCRA" y "los despidos" en la entidad monetaria que conduce Santiago Bausilli.

El Directorio del Banco Central resolvió el mes pasado avanzar con el cierre de doce agencias regionales en distintas provincias, en el marco de una “adecuación de la red” vinculada a cambios en la operatoria del efectivo, la bancarización y el uso de medios electrónicos. La decisión implica la clausura de sedes en Bahía Blanca, Comodoro Rivadavia, Formosa, La Rioja, Paraná, Posadas, Río Cuarto, Río Gallegos, Río Grande, Salta, San Juan y Santa Rosa.