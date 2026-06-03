Presidente de EEUU anuncia apoyo a candidato presidencial colombiano De La Espriella

FOTO DE ARCHIVO. El abogado y candidato de derecha a la Presidencia de Colombia, Abelardo De La Espriella asiste a un acto de campaña en Bogotá

El ​presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respaldó el martes al candidato presidencial colombiano Abelardo De La Espriella, un abogado de ‌derecha que se enfrentará ‌al senador de izquierda Iván Cepeda en una segunda vuelta electoral el 21 de junio.

De La Espriella, quien se presenta como un "outsider" de la política y es apodado "El Tigre" por sus seguidores, ganó el domingo la primera vuelta con un 43,7% de los votos, superando a Cepeda, que alcanzó un 40,9%, pero no obtuvo la ​mayoría absoluta para ⁠evitar un balotaje.

"Abelardo se enfrentará a un marxista radical de izquierda ‌en la segunda vuelta el próximo 21 de ⁠junio. Los resultados de esta elección son ⁠muy importantes para el futuro de Colombia y para su relación con los Estados Unidos", dijo Trump en una publicación en Truth Social.

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El ⁠candidato del movimiento Defensores de la Patria propone una ​fuerte ofensiva militar contra los grupos armados ilegales, ‌fortalecer las Fuerzas Armadas, la construcción ‌de megacárceles, un crecimiento de la economía de 5% anual ⁠para conseguir los recursos que permitan financiar los programas destinados a reducir la pobreza, mejorando la educación, la salud y la vivienda para los más pobres, además de generar empleo.

De La Espriella, ​de 47 ‌años, quien compite sin el apoyo de los partidos políticos tradicionales, dice que Cepeda es el heredero de Petro y representa una amenaza para la democracia y la economía por sus planes que incluyen la continuidad de la ⁠prohibición de nuevos proyectos de petróleo.

"Abelardo lucha incansablemente por su gran país y su gente, y los ama (...) Abelardo tendría un enorme éxito liderando a Colombia para hacer crecer la economía, crear empleos, promover el comercio, detener la inmigración ilegal, combatir el crimen y las drogas, y restaurar la LEY Y EL ORDEN", aseguró Trump.

Cepeda promete continuar las políticas ‌del Gobierno del presidente Gustavo Petro para combatir la pobreza y la desigualdad con subsidios para los pobres, educación universitaria gratuita para los jóvenes, entrega de tierras y una mejor cobertura de salud.

También propone negociaciones para buscar la paz con los grupos armados ilegales y poner ‌fin al conflicto interno de más de seis décadas que ha dejado más de 450.000 muertos.

"Debido a sus enormes logros en la vida y ‌a su apoyo ⁠político hacia mí, personalmente, es un honor para mí brindarle mi respaldo completo y total", aseguró Trump sobre ​De La Espriella.

Estados Unidos es el principal destino de las exportaciones colombianas e históricamente ha sido un aliado de Bogotá en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado.

Con información de Reuters