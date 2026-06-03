Monster Inc explicada para Milei: el mensaje de la película que el presidente no entendió

De qué trata Monster Inc, la película de Disney de la que habló Javier Milei.

El presidente Javier Milei se presentó en el Congreso Anual del Instituto Argentino de Finanzas (IAEF) donde volvió a defender el ajuste y se hizo viral por una declaración cinéfila, cuando citó la película de Pixar Monster Inc sin entender su mensaje.

Ante un auditorio de empresarios y ejecutivos, Milei calificó la película Monster Inc como "fabulosa" y la utilizó para remarcar que los argentinos ya no se dejan intimidar por los discursos del "colectivismo". Y resumió: "Va un monstruo y quiere asustar a una nenita y la nenita lo mira y se le brota la risa".

Luego de dar su sinopsis, Milei concluyó: "El día que le saquemos la careta a los monstruos colectivistas, este país va a ser definitivamente libre. La campaña es Monsters Inc. Monstruo K. Monstruo, no nos asustás más". Sin embargo, Milei no tardó en hacerse viral porque la película de Pixar cuenta prácticamente todo lo contrario a sus declaraciones.

Monster Inc explicada para Milei

En la historia de 2001, los monstruos no son los villanos. Las corporaciones sí lo son. El protagonista es James P. Sullivan, conocido como Sulley, el mejor asustador de la empresa Monsters, Inc. Su mejor amigo y compañero es Mike Wazowski. Todo cambia cuando una pequeña niña humana entra accidentalmente en el mundo de los monstruos. Sulley la apoda "Boo" y descubre que los niños no son tóxicos ni peligrosos, como siempre les habían hecho creer.

A medida que intenta devolverla a su hogar, Sulley descubre una conspiración dentro de la compañía encabezada por Randall Boggs y respaldada por el director de la empresa, Henry J. Waternoose III. Con la conspiración descubierta, Sulley comprende algo fundamental: los niños producen mucha más energía cuando ríen que cuando gritan. La película revela que toda la sociedad de los monstruos estaba basada en una idea equivocada.

Tiempo después, Sulley se convierte en director de Monsters, Inc. y transforma completamente la empresa. Los asustadores son reemplazados por comediantes que hacen reír a los niños. Los monstruos se hacen cargo de la empresa, con un sistema más eficiente y menos dañino. La crisis energética desaparece y la ciudad prospera.