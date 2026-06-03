Las mejores fotos de otra histórica marcha de Ni Una Menos

Kaloian Santos Cabrera

Una nueva movilización de Ni Una Menos volvió a colmar las calles este 3 de junio, a once años de aquella primera convocatoria que marcó un antes y un después en la lucha contra la violencia de género en Argentina. Las imágenes de la jornada reflejaron una marcha atravesada por la conmoción que provocó el femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años hallada asesinada en Córdoba tras varios días de búsqueda.

Entre carteles, banderas y fotografías de víctimas de femicidios, uno de los reclamos más visibles fue el pedido de justicia por Agostina. Su nombre se multiplicó en pancartas que denunciaron la persistencia de la violencia machista y reclamaron respuestas frente a un crimen que volvió a conmover al país. Las postales también mostraron la presencia de familiares, organizaciones feministas, estudiantes, trabajadoras y colectivos de derechos humanos.

Otro de los ejes que atravesó la movilización fue el rechazo al proyecto sobre falsas denuncias impulsado en el Congreso. Las organizaciones advirtieron que la iniciativa podría desalentar a las víctimas a denunciar situaciones de violencia y remarcaron que los casos de denuncias falsas representan una proporción mínima frente al enorme subregistro de hechos que nunca llegan a la Justicia. Las mejores fotos de la jornada captaron esa combinación de duelo, protesta y resistencia que volvió a reunir a miles de personas en las calles.

Kaloian Santos Cabrera

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