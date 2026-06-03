La Plaza del Congreso se empieza a llenar para un nuevo Ni Una Menos

“Una nena de sonrisa hermosa”, fue la descripción al borde de las lágrimas de la preceptora de Agostina Vera y la imagen quedó como un tatuaje a la altura del corazón de una sociedad entera. Agostina y la sonrisa que ya no iluminará nos falta en todos lados, obliga a las conversaciones a torcerse, a buscar palabras que no se hayan dicho aunque las hayamos dicho tanto. Algo se quebró con el cuerpo desarticulado de esa adolescente de 14 a la que no buscaron a tiempo, a la que no le dieron importancia, a la que pusieron en tela de juicio como pusieron a su madre porque siempre tiene que haber una “mala” para salvar a las “buenas”, para exculpar a los perpetradores que se enceguecen, se dejan llevar, son capturados por la emoción violenta, sus propias víctimas. Esas son las palabras que dijimos mil veces, tantas pero tantas que no alcanzan los once años que pasaron desde ese primer grito en las plazas públicas de todo el país para que las víctimas de la violencia por razones de género dejen de llorarse en privado porque son un problema político. Porque como Agostina, nos faltan a todos, a todas.