En medio de protestas masivas por el femicidio de Agostina Vega, llegó la fecha de un nuevo Ni Una Menos. Con movilizaciones en todo el país, la marcha central en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) está convocada para las 17 en el Congreso de la Nación. Seguí el minuto a minuto del 11° aniversario del NuM.
La Plaza del Congreso se empieza a llenar para un nuevo Ni Una Menos
El acto central será a las 17 frente al Congreso de la Nación. Además, hay movilizaciones en todo el país.
Hace 1 hora
Llenaremos la calle: el feminismo, en pie de lucha contra los que niegan violencias
El femicidio de Agostina Vera volvió a exponer algo más profundo que la brutalidad de un crimen. Entre el desmantelamiento de las políticas de cuidado, la ofensiva antifeminista y la legitimación pública de discursos misóginos, la violencia por razones de género encuentra condiciones para expandirse mientras el Estado abandona herramientas para prevenirla y perseguirla. La movilización de Ni Una Menos vuelve a poner la mirada sobre esa trama de responsabilidades.
“Una nena de sonrisa hermosa”, fue la descripción al borde de las lágrimas de la preceptora de Agostina Vera y la imagen quedó como un tatuaje a la altura del corazón de una sociedad entera. Agostina y la sonrisa que ya no iluminará nos falta en todos lados, obliga a las conversaciones a torcerse, a buscar palabras que no se hayan dicho aunque las hayamos dicho tanto. Algo se quebró con el cuerpo desarticulado de esa adolescente de 14 a la que no buscaron a tiempo, a la que no le dieron importancia, a la que pusieron en tela de juicio como pusieron a su madre porque siempre tiene que haber una “mala” para salvar a las “buenas”, para exculpar a los perpetradores que se enceguecen, se dejan llevar, son capturados por la emoción violenta, sus propias víctimas. Esas son las palabras que dijimos mil veces, tantas pero tantas que no alcanzan los once años que pasaron desde ese primer grito en las plazas públicas de todo el país para que las víctimas de la violencia por razones de género dejen de llorarse en privado porque son un problema político. Porque como Agostina, nos faltan a todos, a todas.
Hace 3 horas
Ni Una Menos: fuerte respaldo de Quintela al reclamo contra la violencia
El gobernador riojano acompañó el reclamo feminista y destacó las políticas provinciales de prevención y asistencia frente a la violencia de género.
En el marco de un nuevo aniversario de la movilización de Ni Una Menos, y luego del femicidio de Agostina Vega en Córdoba que remarcó la necesidad de visibilizar la violencia machista que existe actualmente en la sociedad, el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, manifestó su apoyo a la movilización.
Hace 4 horas
Ni Una Menos: Córdoba autorizó la salida anticipada en escuelas para asistir a la marcha
Tras el caso Agostina, el Ministerio de Educación provincial dispuso el retiro desde las 16 horas para facilitar la participación de las mujeres en la movilización por el 11° aniversario del movimiento.
En el marco de una nueva movilización de Ni Una Menos, el Ministerio de Educación de Córdoba autorizó el retiro anticipado de las docentes y alumnas de todos los niveles y modalidades a partir de las 16 horas, para facilitar la participación en la marcha del 11° aniversario del Movimiento de Mujeres y Diversidades contra la violencia de género.
Hace 6 horas
11 años de Ni Una Menos, 3205 víctimas de violencia de género
El Observatorio Ahora Que Sí Nos Ven realizó un informe junto a la Universidad Nacional del Delta con datos de víctimas letales de la violencia de género en la Argentina, desde el 3 de junio de 2015, primer Ni Una Menos, hasta mayo de 2026.
Se cumplen 11 años del primer Ni Una Menos y la marcha de este 3 de junio se da en un contexto sumamente preocupante para la sociedad argentina. En las últimas dos semanas, trascendieron tres casos de jóvenes asesinadas a manos de la violencia machista: el femicidio de Agostina Vega, la nena de 14 años asesinada en Córdoba; el de Dulce Candia, la adolescente de 17 años asesinada en Misiones; y el de Noelia Carolina Romero, una joven de 30 años asesinada a apuñaladas por su novio.
Hace 9 horas
Los varones sí se organizan cuando odian: así se cocina la violencia
Mientras el Gobierno cuestiona la figura de femicidio y crecen las comunidades digitales que reducen a las mujeres a "vientres" o enemigas de los varones, los crímenes por razones de género siguen ocurriendo. Cómo se construye el hostigamiento, quiénes lo impulsan y por qué sus consecuencias exceden las redes sociales.
Hace 9 horas
6 femicidios, 6 ausencias: el recuerdo de sus familias
A 11 años del primer Ni Una Menos, familiares de víctimas de femicidios y travesticidios recuerdan quiénes eran las mujeres detrás de los casos que marcaron a la sociedad argentina. Sus historias personales, atravesadas por la violencia machista, exponen una deuda que sigue pendiente: memoria, justicia y protección.
Hace 9 horas
Con otra Justicia, Agostina estaría viva: los sesgos que dilataron el caso
El femicidio de Agostina Vega volvió a exponer la desidia judicial y los prejuicios de género que retrasan las búsquedas. La adolescente de 14 años conocía a su agresor, como ocurre en la mayoría de los casos, y su familia denunció que no fue escuchada pese a aportar datos clave. La demora en activar la Alerta Sofía y la revictimización mediática volvieron a evidenciar un sistema que violenta a las mujeres.
Hace 16 horas
Efemérides del 3 de junio: qué pasó un día como hoy
Un día como hoy ocurrieron distintas efemérides y hechos destacados en la Argentina y en el mundo. Entre ellos están el nacimiento de Manuel Belgrano y la puesta en marcha de la Línea D de subte en Buenos Aires.
Ni Una Menos.
Hace 19 horas
El detrás del fake de Feinmann para atacar a Ni Una Menos, a horas de la marcha
Eduardo Feinmann intentó correr el foco y atacar al colectivo Ni Una Menos a horas de una nueva marcha que busca visibilizar que, en Argentina, cada 31 horas un varón asesina a una mujer. "Todo lo contrario. Ese registro fue hecho con el objetivo de impedir que alguien se apropiara de la identidad visual", remarcaron desde el colectivo.
Hace 19 horas
"Me defraudó": el desgarrador pedido de disculpas de la madre del acusado por el femicidio
Viviana aseguró que "no quiere volver a ver a su hijo", a quien describió como un "monstruo". Claudio Barrelier está imputado por el femicidio de Agostina, de 14 años.
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La UCR porteña marcha por el Ni Una Menos y confronta con el proyecto de Losada
La Convención Metropolitana aprobó por unanimidad sumarse a la movilización con un documento técnico contra la iniciativa de las falsas denuncias. El partido expuso que el 77% de las mujeres agredidas ni siquiera denuncia y que el proyecto de la senadora santafesina solo favorece la impunidad.
14:15 | 02/06/2026
La Rioja se moviliza por Ni Una Menos a diez años del histórico reclamo
La concentración se realizará a las 17 horas en la Plaza 25 de Mayo, en simultáneo con la convocatoria central de Buenos Aires. Organizaciones feministas y sociales reclamarán justicia por los recientes femicidios y mayores políticas de prevención de la violencia de género.
13:38 | 02/06/2026
Marcha Ni Una Menos: a qué hora concentra la movilización y cuál será el recorrido
A 11 años de la primera movilización, el movimiento de mujeres se concentrará nuevamente en Plaza Congreso. Los recientes femicidios de Agostina Vega y Dulce Candia y las cifras alarmantes de violencia de género subrayan la convocatoria de este año.
12:26 | 02/06/2026
Allanan la casa de la madre de Claudio Barrelier
Mientras la Justicia busca reconstruir las horas posteriores a la desaparición de Agostina, un nuevo allanamiento apunta al entorno familiar de Barrelier.