Una figura de América TV cuestionó los dichos de Mariana Brey y Jony Viale tras sus declaraciones sobre el movimiento feminista.

Durante una transmisión del programa BTV (América TV), Gabriel Cartañá estalló contra los polémicos dichos de Jonatan Viale y Mariana Brey tras el brutal femicidio de Agostina Vega.

En una emisión de Ángel Responde, Mariana Brey expresó su visión sobre el movimiento feminista y señaló: “No me parece que tenga que ver con un tema de odio. A veces pasa que las feministas creen que representan a las mujeres, y muchas no nos sentimos representadas por esas feministas. Estoy de acuerdo con la marcha, pero ciertas representantes del feminismo creen que son las únicas, van a las marchas cuando les conviene y depende a quién están representando, sino no se expresan. Esas feministas no me representan”.

Por otro lado, en una transmisión de Radio Rivadavia, el periodista Jony Viale realizó una serie de declaraciones repudiables acerca de su mirada sobre el caso: “Pido total honestidad: ¿A alguna de estas chicas le interesa de verdad saber lo que pasó con la nena? O es más fácil repetir el libreto que es lo que corresponde, lo políticamente correcto, ‘ni una menos, vivas nos queremos, el estado es responsable, paren de matarnos, el patriarcado va a caer, muerte a los machos’. Ya más o menos lo tenemos todo estudiado”.

En este contexto, Cartañá cuestionó estos testimonios y aseguró: “Le diría a Mariana Brey y Jony Viale que en la historia de la humanidad, jamás se ganó un derecho en tu casa. Todos los derechos en todos los países del mundo se ganaron marchando”.

A 11 años del primer Ni Una Menos, las mujeres marchan por otro brutal femicidio

El colectivo feminista Ni Una Menos convocó a una movilización en el Congreso este miércoles 3 de junio tras los brutales femicidios de Agostina Vega, Dulce María Beatriz Candia y Noelia Carolina Romero, ocurridos en los últimos días. La consigna principal de la manifestación fue “Vivas, libres y desendeudadxs nos queremos”. Asimismo, las manifestaciones se replicaron en distintos puntos del país como Rosario, Mar del Plata y Córdoba.