Jonatan Viale explotó al dar un dato demoledor contra el gobierno: "El 90% dice que..."

Jonatan Viale dio números peligrosos para el gobierno.

La economía volvió a convertirse en el tema central de la televisión y esta vez fue Jonatan Viale quien sorprendió al compartir una serie de datos que reflejan el malestar económico que atraviesan muchos argentinos.

Durante su programa en TN, el periodista analizó un informe elaborado por Bumeran sobre la situación laboral y financiera de los trabajadores. Los resultados llamaron la atención por la magnitud de los números y rápidamente generaron repercusión.

Los números que dio Jonatan Viale en su programa

El dato que abrió el debate fue contundente. Según la encuesta, el 74% de los consultados aseguró que su situación económica empeoró respecto de períodos anteriores. Una cifra que refleja las dificultades que muchas familias siguen enfrentando a pesar de la desaceleración inflacionaria que destaca el Gobierno.

Viale leyó el informe en vivo y remarcó que los resultados muestran una realidad compleja para una gran parte de la población. El estudio no solo analizó la percepción económica, sino también la capacidad de ahorro y el nivel de endeudamiento de los trabajadores.

Uno de los números más preocupantes fue el vinculado a los ingresos. De acuerdo con el relevamiento, un 73% de trabajadores reconoció que el sueldo les alcanza apenas para cubrir las primeras semanas del mes.

La economía de los argentinos en llama

Sin embargo, el dato que más impacto generó fue otro. El 90% de las personas consultadas afirmó que actualmente no puede ahorrar dinero. La cifra provocó un fuerte debate porque muestra las dificultades que existen para generar cualquier tipo de respaldo económico.

El informe también reveló que el 77% mantiene algún tipo de deuda, una situación que se repite en distintos sectores sociales y que refleja el peso creciente de los gastos cotidianos.

Como si eso fuera poco, la encuesta mostró que uno de cada dos trabajadores ayuda económicamente a un familiar. Este dato expone cómo muchas personas no solo deben afrontar sus propios compromisos financieros, sino también colaborar con el sostenimiento de su entorno cercano.

Jonatan Viale criticó a Toto Caputo.

Durante el programa, Viale utilizó estos números para describir el delicado panorama económico que atraviesa el país y que sigue siendo uno de los principales desafíos para la gestión de Javier Milei y de su ministro de Economía, Luis Caputo.

Los datos generaron repercusión inmediata en redes sociales, donde muchos usuarios compartieron experiencias similares y señalaron que la dificultad para llegar a fin de mes continúa siendo una de las principales preocupaciones.

Mientras el Gobierno insiste en que los indicadores macroeconómicos muestran señales de recuperación, encuestas como esta reflejan una realidad distinta: para una enorme cantidad de argentinos, la mejora todavía no se siente en el bolsillo.