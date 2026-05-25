Ciudadanía española por Ley de Nietos: el país de Latinoamérica que lidera el ranking glob

Argentina se convirtió en el país con más pedidos de ciudadanía española en el marco de la Ley de Memoria Democrática, conocida popularmente como “Ley de Nietos”. Según datos oficiales difundidos por autoridades de la nación ibérica, el país concentra cerca del 40% de las solicitudes realizadas en todo el mundo.

La normativa, aprobada en España en 2022, permitió a hijos, nietos y bisnietos de españoles exiliados o emigrados acceder a la nacionalidad. Aunque el plazo para iniciar trámites cerró en octubre de 2025, todavía continúan en proceso cientos de miles de expedientes en consulados de distintos países.

Argentina, al tope del ranking mundial

De acuerdo con cifras difundidas por el Consejo General de la Ciudadanía Española, más de 2,4 millones de personas solicitaron la nacionalidad española bajo este régimen especial. Solo en el Consulado General de España en Buenos Aires se registraron unas 650.000 presentaciones, convirtiéndose en la sede con mayor volumen de trámites del mundo.

El fenómeno también se replicó en otras dependencias argentinas como Rosario, Córdoba, Mendoza y Bahía Blanca, donde durante los últimos meses antes del cierre se observaron largas filas y demoras para conseguir turnos.

México aparece como otro de los países con alta demanda, aunque bastante por detrás de Argentina. Según el Ministerio de Asuntos Exteriores español, el consulado español en territorio mexicano ocupa el quinto lugar global en cantidad de expedientes iniciados.

Chau ciudadanía española por Ley de Nietos | ¿Qué pasa ahora con los trámites?

Aunque la etapa de nuevas solicitudes finalizó, el proceso sigue abierto para quienes lograron obtener turno o identificador antes del vencimiento oficial. Las autoridades españolas aclararon que esos expedientes mantienen validez aun cuando las citas se otorguen meses después.

Hasta el momento, España ya aprobó más de 500.000 nacionalidades y unas 306.000 personas completaron la inscripción definitiva en registros civiles consulares. Sin embargo, todavía quedan cientos de miles de carpetas pendientes de resolución debido al colapso administrativo generado por la alta demanda.

La Ley de Nietos se transformó así en uno de los mayores procesos de recuperación de ciudadanía española de las últimas décadas, con Argentina como principal protagonista del fenómeno.