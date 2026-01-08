Una nueva ley en Italia modifica costos y plazos para obtener la ciudadanía.

La entrada en vigencia de la Ley de Presupuestos 2026, aprobada el 30 de diciembre de 2025, puso nuevamente en debate el régimen de ciudadanía italiana. Aunque no se trata de una reforma profunda, sí introdujo modificaciones puntuales en la Ley n.º 91/1992 que impactan directamente en los trámites para hijos menores de ciudadanos italianos por nacimiento.

La modificación más significativa está en la extensión del plazo para presentar las declaraciones necesarias. A partir de 2026, los progenitores con al menos un padre ciudadano italiano podrán realizar estos trámites en un lapso de tres años, cuando antes el límite era apenas un año desde el nacimiento o desde la filiación, incluida la adopción.

Además, la nueva normativa eliminó la tasa administrativa de 250 euros para un grupo específico de solicitudes. Desde el 1 de enero, las declaraciones que encuadran en el artículo 4, inciso 1-bis, letra b), de la Ley 91/1992 ya no requieren el pago establecido en el artículo 9-bis, lo que representa un alivio económico para las familias afectadas.

Cabe señalar que estos cambios fueron incorporados en el inciso 513 del artículo 1 de la Ley de Presupuestos 2026 y modifican expresamente el artículo 4, inciso 1-bis, letra b), y el artículo 9-bis de la Ley n.º 91/1992. Así, se busca simplificar y abaratar los procesos administrativos relacionados con la ciudadanía.

Por otra parte, la Ley de Presupuestos no alteró otros regímenes vigentes. Por ejemplo, quienes estén bajo el régimen transitorio del Decreto-ley n.º 36/2025, artículo 1, inciso 1-ter, deberán seguir pagando la tasa y presentar el comprobante de pago al Ministerio del Interior. Este grupo incluye a quienes, al 24 de mayo de 2025, tenían hijos menores de 18 años y tienen plazo hasta el 31 de mayo de 2026 para firmar la declaración.

Pasan a ser gratuitas también las declaraciones realizadas conforme al artículo 1, inciso 1-ter, del Decreto Legislativo n. 36/2025, siempre que se presenten antes del 31 de mayo de 2026, lo que amplía el alivio económico para ciertos solicitantes dentro de este régimen transitorio.

Los cambios establecidos por la Ley de Presupuestos no son retroactivos, sino que entran en vigor a partir del 1° de enero de 2026. Por este motivo, la gratuidad del servicio se aplica únicamente a las solicitudes presentadas a partir de esa fecha, mientras que no se prevé ningún reembolso para las solicitudes ya presentadas hasta el 31 de diciembre de 2025.

Con estas modificaciones, el Estado italiano apunta a facilitar el acceso a la ciudadanía para familias con hijos menores, reduciendo tiempos y costos, sin modificar el marco general de la ley. Sin dudas, un paso que muchos solicitantes valorarán a la hora de iniciar sus trámites en 2026.

Para información más detallada, se recomienda consultar la página “Adquisición de la ciudadanía por “beneficio de ley” (hijos menores nacidos en el exterior)” en el sitio web del Consulado General de Italia en Buenos Aires, donde se actualizan las directrices y procedimientos vigentes.