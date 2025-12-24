Escándalo en Italia: Meloni propuso subastar los regalos de mandatarios extranjeros

Otro escándalo estalló en Italia y tiene a la aliada de Javier Milei como principal protagonista. La primera ministra Giorgia Meloni propuso subastar alrededor de 270 regalos recibidos por ella y otros ex mandatarios italianos, pero este martes se reveló que la casa de subastas a cargo del remate está bajo investigación judicial por un supuesto comercio ilegal de piezas arqueológicas. Se trata de la casa Bertolami Fine Art y se esperaba recaudar alrededor de 800.000 euros, dinero que sería destinado por el Gobierno de Italia a fundaciones solidarias.

Meloni dio luz verde a esta idea después de que en junio de 2025, durante un debate parlamentario, el diputado del bloque de Italia Viva, Franceso Bonizafi, cuestionara la cantidad de regalos recibidos por la premier italiana. Lo hizo a través de una lista de 11 páginas mencionando algunos de ellos, los cuales están conservados en una sala del Palacio Chigi, sede del gobierno italiano.

Antes de arrancar con la subasta, la fiscalía italiana confirmó que la Bertolami Fine Art está bajo investigación por su presunta implicación en una red dedicada al saqueo y al "blanqueo" de piezas arqueológicas mediante el circuito legal del mercado del arte. El fundador y dueño de la empresa fue apartado de sus funciones, según informaron medios locales.

Desde la oficina de la primera ministra aseguraron que no tenían conocimiento de la investigación al momento de elegir a Bertolami y que el expediente estaba bajo secreto judicial. Tras la revelación del caso por el diario itálico Il Fatto Quotidiano, el Ejecutivo cortó de manera inmediata todo vínculo con la casa. De momento la iniciativa quedó suspendida y los regalos a subastar no tienen un destino definido.

Cuáles son los regalos que Meloni planeaba subastar

La iniciativa despertó interés tanto por su carácter inusual como por el tipo de artículos incluidos en la subasta. Entre los más llamativos estaba una estatuilla del presidente Javier Milei sosteniendo una motosierra, obsequio que el mandatario le entregó a la jefa de gobierno italiana durante una reunión bilateral realizada en Buenos Aires en noviembre de 2024.

La lista también incluía un par de zapatos de piel de pitón azul con tacos dorados regalados por un empresario saudita; un atuendo tradicional del estado indio de Kerala entregado por el primer ministro Narendra Modi en 2022; una bufanda obsequiada por el albanés Edi Rama, quien incluso se arrodilló al entregarla; regalos del primer ministro húngaro Viktor Orban; un cuenco de cerámica donado por el entonces presidente estadounidense Joe Biden; un iPad obsequiado por el mandatario ucraniano Volodimir Zelensky; además de acuarelas provenientes de Moldavia, maquillaje, una patineta y quince alfombras recibidas durante viajes a Libia y otros países árabes.

La decisión de llevar adelante la subasta de regalos conservados en el Palacio Chigi fue defendida por Hermanos de Italia, el partido de la Meloni, bajo el argumento de buscar "un destino social a bienes que la mandataria no puede conservar" y el de querer dar una señal de austeridad a países extranjeros.