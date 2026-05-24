​Un tribunal de Baréin condenó a nueve acusados ‌a cadena perpetua ‌y a otros dos a tres años de cárcel por colaborar con el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC) para ​llevar a ⁠cabo lo que describió ‌como "actos hostiles y terroristas" ⁠contra Baréin, ⁠informó el domingo la agencia estatal de noticias.

Los acusados participaron en ⁠la recopilación de información ​sobre lugares sensibles ‌y en la ‌facilitación de transferencias financieras relacionadas, ⁠según el comunicado.

El Ministerio del Interior de Baréin anunció el 9 de ​mayo ‌que había detenido a 41 personas que, afirmó, estaban vinculadas a la IRGC. El ministerio señaló ⁠que las autoridades de seguridad habían desmantelado un grupo vinculado a la IRGC, mientras que las investigaciones de la fiscalía también abarcaban casos relacionados ‌con la simpatía hacia los ataques iraníes.

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Irán lanzó ataques contra objetivos en Bahréin y otros Estados árabes del Golfo que ‌albergan bases militares estadounidenses después de que Estados Unidos e ‌Israel ⁠iniciaran una guerra contra Irán el 28 de ​febrero.

Con información de Reuters