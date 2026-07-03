Cómo mantener el calor dentro de tu casa sin gastar de más: trucos caseros que ayudan a combatir el frío.

Con la llegada de las bajas temperaturas, muchas familias buscan la forma de mantener los ambientes cálidos sin que la factura de gas o electricidad se dispare. Aunque la calefacción es una gran aliada, muchas veces el problema no está en cuánto se calienta la casa, sino en el calor que se pierde por puertas, ventanas y pequeñas filtraciones.

La buena noticia es que existen soluciones sencillas, económicas y sustentables que pueden mejorar el aislamiento del hogar utilizando materiales que suelen terminar en la basura. Telas viejas, cartón, diarios, plástico de burbujas y hasta papel de aluminio pueden convertirse en herramientas útiles para hacerle frente al invierno.

Recomendaciones para mantener la casa caliente en invierno

Sellar las puertas para evitar que entre el aire frío

Uno de los puntos por donde más se escapa el calor es la parte inferior de las puertas. Una alternativa práctica consiste en fabricar un burlete casero reutilizando ropa o telas que ya no se usan. Para hacerlo solo se necesita un trozo de tela resistente o una funda de almohadón, además de prendas viejas, retazos o papel de diario para rellenarlo. Se cose formando un tubo, se llena hasta que quede firme y luego se coloca apoyado contra la base de la puerta. Además de reducir el ingreso de aire frío, también ayuda a disminuir el polvo y amortiguar los ruidos del exterior.

Plástico de burbujas: un aliado inesperado para las ventanas

El plástico de burbujas que suele proteger electrodomésticos o compras online también puede convertirse en un aislante térmico. El procedimiento es simple: se humedece ligeramente el vidrio con un pulverizador y se coloca el plástico con las burbujas hacia la ventana. El agua hace que quede adherido sin necesidad de pegamentos y permite retirarlo fácilmente cuando termina el invierno. Las pequeñas cámaras de aire que forman las burbujas reducen la pérdida de calor, especialmente en ventanas con vidrio simple.

Aprovechar mejor el calor de los radiadores

En las viviendas con calefacción por radiadores existe un truco muy sencillo para mejorar su rendimiento. Colocar una lámina de papel de aluminio limpio entre el radiador y la pared, con la parte brillante orientada hacia el aparato, ayuda a reflejar el calor hacia el ambiente en lugar de que se absorba en el muro. Es una medida simple que puede hacer más eficiente el sistema de calefacción.

Existen soluciones sencillas, económicas y sustentables que pueden mejorar el aislamiento del hogar.

Cartón y diarios para bloquear filtraciones

Las rendijas de las ventanas también representan una importante vía de ingreso del frío. Si hay ventanas que permanecen cerradas durante buena parte del invierno, se pueden cubrir temporalmente con cartón corrugado cortado a medida. Su estructura interna contiene pequeñas cámaras de aire que actúan como aislante. Para lograr un mejor acabado estético, el cartón puede cubrirse con papel o con alguna tela reciclada. Por otra parte, los diarios viejos siguen siendo una opción útil para rellenar pequeñas filtraciones o reforzar burletes caseros en marcos de puertas y ventanas.

Qué materiales conviene reutilizar

Si la idea es mejorar el aislamiento térmico sin hacer una inversión importante, estos elementos pueden resultar muy útiles:

Toallas, mantas, remeras o jeans viejos para fabricar burletes.

Plástico de burbujas para cubrir los vidrios.

Cartón corrugado para reforzar ventanas.

Diarios y revistas para rellenar pequeñas aberturas.

Papel de aluminio limpio para colocar detrás de los radiadores.

Además de ayudar a conservar el calor, reutilizar estos materiales contribuye a reducir residuos y extender la vida útil de objetos que, de otra manera, terminarían descartados. Con pequeños cambios y soluciones caseras, es posible lograr ambientes más confortables durante el invierno, disminuir la pérdida de calor y hacer un uso más eficiente de la calefacción sin afectar el bolsillo.