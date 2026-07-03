Bayern de Múnich ficha al defensa Nathaniel Brown, procedente del Eintracht de Fráncfort

El Bayern de Múnich, vigente campeón de la Bundesliga, anunció el viernes el fichaje del defensa Nathaniel Brown procedente del Eintracht de Fráncfort.
"El Bayern es uno de los mejores clubes del mundo. Para mí significa mucho tener la oportunidad de jugar en este club y me llena de orgullo", declaró Brown en un comunicado.
• Brown, de 23 años, firmó un contrato de cinco años con el campeón de la Bundesliga, vigente hasta 2031.
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• Pasó dos temporadas completas en el Eintracht de Fráncfort, tras dar el salto desde el Núremberg, equipo de la segunda división alemana, en el verano de 2024.
• El germano-estadounidense disputó 75 partidos oficiales con el Fráncfort, en los que anotó siete goles y dio 13 asistencias.
• Ha disputado ocho partidos con la selección absoluta de Alemania desde que debutó con Julian Nagelsmann en octubre de 2025, y marcó su primer gol internacional en la victoria por 7-1 sobre Curazao.
Con información de Reuters